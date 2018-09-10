彰化少輔院收容少年私刑毆死舍友 遭起訴

2018年09月10日 17:35 中時 鐘武達

彰化少年輔育院收容的洪姓少年只因李姓少年未幫忙將飲料帶回舍房，竟動私刑揮5拳重毆對方釀成命案，全案經移送少年法庭，彰化地檢署10日偵結並依《傷害致死罪》將洪姓少年起訴。

洪因毒品罪遭判刑前年6月被收容進到彰化少輔院，隨即在舍房居「領導」地位，原本他力拚表現可望在今年8月提前離院，不料去年才17歲的他卻因一時衝動，將當詐欺集團車手的16歲李姓少年毆打致死，犯下無可彌補的過失。

起訴書指出，洪姓去年4月20日下午6點50分晚餐後，只因李姓少年忘記幫他將放在教室的飲料帶回舍房心生不悅，接著短短1分多鐘內朝著李姓少年的胸部重擊5拳，李挨拳後痛苦走回床舖就不支倒地，頭還撞到牆壁，接著就陷入昏迷。

檢方調查，李姓少年倒地後失去生命跡象，經舍友查覺通報，少輔院急忙派員緊急實施心肺復甦術，並報請消防隊救護車將人送醫，但經搶救無效，當晚8點因頭、胸部有鈍性傷勢過重宣告不治。

檢方認為洪姓少年雖主觀上無致李姓少年於死的意圖，但客觀上應可以預見朝李姓少年胸腹部痛擊可能導致受創嚴重致死結果，竟疏於未注意而基於傷害之意，朝對方猛擊揮拳5次，致李姓少年倒地送醫不治，依傷害致死罪起訴。

彰化少輔院表示，洪姓少年仍在院內收容，至於案發時的同舍房少年均已離院，強調，案發後已針對舍友進行創傷後心裡輔導，並加強舍房管理，避免類似憾事重演。

(中時 )