核一廠核安演習周末登場 首用無人機測輻射

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行政院原子能委員會今（10）日表示，核安第24號演習實兵演練將於14、15日，於核能一廠及鄰近地區舉行。演習將模擬事故發生、演練輻射醫療作業、預防性疏散，並將首度以無人機偵測輻射，預估參與民眾、學校師生及相關機關應變人員將逾5000人。

原能會表示，核一廠兩部機組停機許久，嚴重事故發生機率及後果較運轉中機組低，但為維持政府應變量能，故接續辦理此次核安演習。

14日演習規畫項目包括核一廠從白天到晚上執行廠內機組搶救演練，核一廠員工受傷、遭輻射汙染，結合台北區緊急醫療應變中心、新北市政府及台北市政府，辦理傷患後送之輻射醫療作業；並於上午在核一廠緊急應變計畫區內之中小學校，辦理核安防護教育及師生預防性疏散示範演練。

15日則規劃於白沙灣海水浴場執行遊客勸離演練，並進行多元訊息通知，引導民眾室內掩蔽，環境輻射監測、無人機災防應用及開設防護站等。原能會表示，此次增列抽演項目，包含交通路障管制疏導、國軍履帶機動橋搭建、陸域輻射偵測數據即時回傳及環境檢測作業等，將於適當時機下達動員命令，以展現政府面對災害的應變能力。

原能會副主委邱賜聰也表示，此次報名觀摩的國際外賓共25人，顯見核安演習獲得國際重視及肯定。

原能會提醒，15日上午10時30分將在核一廠緊急應變計畫區內發放核子事故警報、手機簡訊及電話通知，同時透過災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）進行新北市全區通知，請聽到警報、得知訊息民眾不必驚慌。

(中時 )

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