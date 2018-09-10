消基會批亞培態度消極 漠視消費者權益

2018年09月10日 17:45 中時 李宜秦

亞培安素爆出變質事件，消基會批其「漠視消費者權益」，認為亞培在短時間接到數百通的客訴案件，卻都以「原廠沒有指示」作為塘塞，態度消極、沒有盡其應盡責任，須予以譴責。另外呼籲消費者若家中有相關產品，最好暫停使用，如對產品購買有所疑問，也可由消基會協助向業者要求退款。

營養補充品「亞培安素」被爆出多起變質事件，衛福部要求亞培6項產品在48小時內全面預防性下架，目前全台已下架約264萬罐相關產品，食藥署也向亞培高層要求，一周內繳交檢討報告。

消基會董事長游開雄批評亞培「處理態度消極」，他說亞培在短時間內接到數百通的客訴，卻都以「原廠沒有做進一步指示」予以塘塞消費者，敷衍了事，導致消費者無所適從，亞培沒有盡到應盡責任，應予以譴責。

游開雄表示，根據《消保法》規定，廠商在接到客訴後，須在15天內回覆消費者客訴問題。反觀亞培，不僅態度消極、沒有危機意識，也並未檢討或檢視究竟是哪個環節出問題，輕忽事件嚴重性而沒有通報衛生主管機關，才會導致今天的局面。

不過衛生主管機關在接獲通報後，立即檢查並預防性下架，游開雄說應給予肯定，而相關產品是否要納入下架範圍，希望主管機關也能盡快全面檢視同一業者的其他產品，以落實消費者權益。

(中時 )