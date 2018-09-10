《中時晚間快報》投資台杉迴避監督 藍委告發工研院背信

2018年09月10日 17:36 中時電子報 綜合報導

◎投資台杉迴避監督 藍委告發工研院背信

國民黨團書記長曾銘宗、藍委賴士葆、費鴻泰今到台北地檢署告發工研院投資台杉涉背信。曾銘宗表示，工研院是100%由經濟部主導的財團法人，工研院子公司創新工業技術移轉公司投資台杉公司7,500萬元，持股59.5%，為配合政府迴避監督之不當政策，竟然放棄合法權益，未選任任何董監事，涉有背信罪嫌。

◎山竹明晚轉強颱 最快周五發海警

氣象局表示，山竹颱風目前逐漸增強，預計明日晚間轉為強颱，周五可能發布海上警報，周六、日對台影響最大，北部與東北部可能出現豪雨。另外目前鵝鑾鼻附近海面有一熱帶低壓，今天至明天上午離台最近，可能明日下半天成為今年第23號颱風「百里嘉」，花東與南部地區受其影響會有局部豪雨發生。

◎瑞典大選無政黨過半 執政黨慘勝極右勢力

瑞典9日大選投票結束，結果顯示左翼執政聯盟和在野中間偏右聯盟，分別取得144席及143席，雙方只差1席，但均未及過半數的175席。兩個聯盟都表明不會與極右反移民的「瑞典民主黨」合作。總理洛夫文（Stefan Lofven）表態不會辭職，將會與在野黨商討跨陣營合作。

◎梁心頤舞蹈有障礙 新曲連跳40次才過

梁心頤（Lara）相隔三年將推出新專輯《千面獸》，新歌〈蹦蹦蹦〉呈現可愛、歡樂、搞怪一面，加上動感旋律相當洗腦，這回特別與超夯「抖音」平台合作，找來她好友榮忠豪編排舞蹈，讓舞步具有挑戰性又不會難到讓人一看就放棄，Lara自招：「我會一直跳錯，腦子需要吸收，直到第40遍我才突然有個精通，全部都對了。」

(中時電子報)