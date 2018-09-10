高雄體感科技創新論壇登場 20業者獵百人頭

2018年09月10日 17:44 中時 柯宗緯

高市府經發局副局長王宏榮力邀全國優秀人才加入高雄體感產業生力軍行列。（經發局提供）

現場邀請知名廠商分享未來體感技術應用及市場發展趨勢。（經發局提供）

高市府大力推動體感科技產業，今（10）日於駁二舉辦「體感科技創新發展論壇暨人才媒合會」，邀請智崴、智冠、繪聖、夢想動畫和樂陞美術館等20家知名廠商，分享未來體感技術應用及市場發展趨勢，現場廣發百個就業機會武林帖，力邀全國優秀人才加入高雄體感產業生力軍行列。

經發局長李怡德表示，這次論壇主題為體感科技產業的創新研發與業界的實戰案例分享，從技術開發、遊戲製作規劃及市場發展等不同面向剖析國際趨勢與高雄利基條件，透過與會廠商的經驗分享，更讓各界感受高雄體感產業旺盛的戰鬥力。

媒合會則有兔將、智崴、智冠等超過20家的體感相關廠商提供近百個就業機會，從軟硬體工程師、演算法研發工程師到內容創製的專業美術師、動畫師等，最高薪資待遇上看60K；除正式職缺外，企業也提供實習機會，讓莘莘學子即早進入體感產業職場，促進產學無縫接軌。

智崴全球公司處長江安表示，體感產業的跨域應用創造更多機會讓業界彼此合作，產生更多元的人才需求，智崴從6個人開始創業，結合科技、藝術及商業實現飛行夢想，非常鼓勵在場學生能勇敢追夢。

靜宜大學資訊傳播工程系學生何祥祿表示，技術論壇結合人才媒合會改變了傳統的應徵模式，以更有效率和輕鬆的方式，幫助求職者尋找理想工作的同時，亦增進對產業認識。

經發局表示，未來將持續讓指標型體感科技企業及學校加強連結，開設體感互動人才專業培訓課程，培育多元體感人才，創造產業競爭力。

(中時 )