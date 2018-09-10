喜劇天王金凱瑞揮別憂鬱！睽違15年合作《王牌冤家》導演

2018年09月10日 17:48 中時 徐桐炘

金凱瑞新影集帶有天馬行空的奇幻色彩。（福斯傳媒提供）

喜劇之王金凱瑞（Jim Carrey）暌違20年回歸小螢幕，主演影集《酸黃瓜先生的人生笑話》（Kidding），看似詼諧的劇情，卻是一趟心碎與治癒的旅程，如同金凱瑞的真實人生，他曾是好萊塢最有票房潛力的演員之一，卻一度陷入憂鬱，甚至想遠離娛樂圈，金凱瑞表示：「尋找自我認同的主題總是很吸引我，就像被某個東西召喚一樣。」

金凱瑞近年轉移事業重心，還當起時政諷刺插畫家，他坦言名聲曾帶給他許多壓力，何況名聲只是虛無且稍縱即逝的東西，他舉例「有人知道是誰設計了金字塔嗎？沒有人，看吧，名聲是虛無的」，但影集的主旨吸引了他，金凱瑞曾走過情緒低潮，戲裡的角色也一樣，他認為：「無論事情看起來有多糟，我們內心保有的純真是永遠不會被摧毀的，會永遠保留在那裡。」

該劇描述金凱瑞飾演的酸黃瓜先生，因主持兒童節目是個家喻戶曉的人物，他總是傳遞正能量，以充滿智慧且善良的話語引領著孩子們，並擁有億萬價值的自創品牌。看似一切順遂，但他其中一個雙胞胎兒子在一場離奇車禍喪命後，酸黃瓜先生的人生開始崩解，他長久以來深信的童話故事美好結局居然失靈，終將被殘酷現實吞噬。

該劇昨在北美首播，金凱瑞用他的招牌表情再次帶給觀眾歡笑，不僅是他繼90年代電視劇《In Living Color》後，再次回歸小螢幕的作品，更是暌違15年合作《王牌冤家》導演米歇爾岡瑞（Michel Gondry），讓這部影集帶有天馬行空的奇幻色彩。該劇已於2018年9月10日起，於FOX+平台與美國同步播出。

(中時 )