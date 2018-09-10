沒有理由要把你淘汰！李應元動怒回擊老車自救會謠言

2018年09月10日 17:54 中時 邱琮皓

老車自救會預計14日北上抗議，控訴「政府強制報廢我的車」、「政府強制淘汰家中十年老車」，環保署署長李應元也罕見動怒，認為，「網路不實消息害人不淺」，強調只要車子保養好、符合加嚴後的標準，「沒有理由要把你淘汰」。

環保署緊急召開記者會嚴正駁斥網路不實謠言，重申「加嚴排放標準是空污法唯一要求」，空保處處長吳盛忠強調，只要在2023年元旦起，2006年前出廠的大貨車達「不透光率1.0m-1」者就是合法，「只要（排氣檢驗）合格的車，愛怎麼開就怎麼開，不合格的政府會輔導改善，改善方案自由選擇，並不強迫換新車」。

李應元鄭重澄清，「網路充斥不實謠言，造成不必要恐慌，而且卡車司機說沒錢吃飯，怎麼有錢做這種抗議橫幅標語」，質疑發動抗議行動的恐是有心人士，且該抗議行動甚至還邀請計程車、大體運送車、電子花車等，李應元說「這些根本不在大卡車範圍內，不要為了造勢煽動民心」。

環保署為了協助車主可以符合排放標準，推出多元的輔助方案，這次還新增調修補貼。吳盛忠表示，業者如果到廠進行噴射幫浦、噴油嘴、引擎活塞調修，絕大多數都將能符合環保署要求的排放標準，環保署可實報實銷，最高補助5萬元。

另外，車主想要加裝汙染防治設備，最高也能補助15萬元。若想要購車，環保署也會輔助車主購車，利率2.595％，環保署利息補貼1％，貸款車主分為5年償還，若以購買11噸、2期車總價需要200萬估算，等於零利息。

(中時 )