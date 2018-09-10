融合中西創革新！台灣「五月畫會」聯展前進美國

2018年09月10日 17:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中國傳統精神與西方抽象繪畫鎔鑄一爐，開創台灣現代美術！在台灣戰後引領藝術現代化運動的重要組織「五月畫會」今年首度前進國際，9月6日至10月24日在國拉斯維加斯大都會美術館（Metropolitan Gallery Art Museum Las Vegas）舉行大型會員聯展，對台灣現代藝術的發揚具重要指標意義。

吳柳作品。（文化部提供）

9月6日開幕當日獲當地藝文界人士約80人出席，五月畫會理事長吳柳、藝術家王高賓特別赴美參與這場盛會，本部駐洛杉磯台灣書院亦到場致意。吳柳理事長表示，五月畫會與東方畫會是台灣戰後的兩大畫會，其中五月畫會持續發展至今，是台灣歷史最悠久、也最負盛名的畫會，在華人藝術史上寫下重要的篇章。

雖然60年代後發展較為沉寂，但隨著創會理事長郭東榮於1989年返國後，積極重振旗鼓、凝聚會員，並加入新一代的年輕藝術家承先啟後，開始年年舉辦聯展，帶領台灣五月畫會重現風華。

展覽策展人Mark Rowland表示，本展覽係台灣藝術家大型聯展在該館首次展出，對台灣藝術創作的高水準感到驚艷，也期待未來能有機會將更多的台灣藝術作品帶到美國。

此次聯展參展藝術家包括郭東榮、王高賓、俞慎固、郭掌從、陳原成、張淑美、陳政宏、戴明德、林聰明、許賓香、陳妙玲、郭淑莉、蔡明和、蔡永明、張忘、戴敬晃、詹阿水、陳歡、江秋霞等20位會員。

(中時電子報)