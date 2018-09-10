曾爆發科學醜聞的韓國黃禹錫 揚言可複製絕種馬

2018年09月10日 17:51 中時電子報 江飛宇

西伯利亞永凍土層，裡頭埋藏著許多已滅絕哺乳動物的木乃伊化遺骸，有些遺骸保存的相當完整，一些科學家認為，透過基因工程技術，可以重現這些絕種上萬年的動物。南韓的生物學家黃禹錫就認為自己辦的到，然而他在十幾年前，曾爆發學術論文不實案件，是當年重大的科學醜聞，很多專家對他的說法持懷疑態度。

大眾機械(popular mechanics)報導，這個故事開始於4萬年前的冰河時代，一匹小馬可能在某個秋天，不慎踏入沼澤裡而死亡，但是隨後來的嚴寒，使遺體的腐化作用幾乎停止。到了2018年8月，俄國雅庫特聯邦大學(yakut state university)的科學家發現了這匹小馬木乃伊，科學家驚訝於遺體保存的非常完好。雅庫特猛獁博物館館長塞米翁．格里戈耶夫(Semyon Grigoryev)說：「這小馬駒的毛髮也被完整保存，在凍土層遺骸中也非常罕見。」

這匹雅庫特馬的學名是Equus lenensis，與北美古老的育空馬很類似，血緣也接近蒙古馬，被人類發現後，開始被補捉和馴化，因此野外種從13世紀就已完全消失。

不過，韓國科學家黃禹錫提出複製馬的挑戰，他說：「只要我們找到一個活細胞，我們就可以複製這匹古老的馬，然後加以繁殖，將育空馬重現於世上。」

黃禹錫曾經是個話題人物，他是動物醫學出身，在90年代，受到桃莉羊研究的啟發，開始踏入基因工程領域，同樣鑽研複製動物，並且完成狗的複製。到了2004年，曾經揚言已經創造了世界上第一個複製化的人類胚胎，並且成功取得胚胎幹細胞，這個消息轟動一時，但是其他的科學團隊無法根據他的實驗報導，重現他所說的成果，開始被懷疑黃是否誇大其詞。

2006年，他合作團隊提出了無可辯駁的證據，證明黃在獲取細胞方面，犯了極端的道德失誤，而且偽造了數據，最終黃禹錫出面道歉，並且辭去首爾國立大學校長。

從那以後，黃禹錫一直努力重振自己的名聲，多年來，他一直在運營Sooam生物技術研究基金會，雖然他沒有造出人工人類胚胎，但是該基金會確實成功地複製狗、牛、豬和土狼。黃禹錫以此證明他仍是業界權威，但一些專家對於他想憑著4萬年前的木乃伊小馬，就能夠複製重現，感到相當懷疑。複製現代生物(比如一隻土狼)是可能的，因為土狼的DNA完整無缺，然而冰河時代的遺體，即使毛髮完整、血肉仍存，也不代表DNA依然完整。

斯德哥爾摩瑞典自然歷史博物館的遺傳學教授勒夫．達倫(Love Dalén)說：「DNA不如大家想的那麼穩定，即使在無氧無菌的狀態，它也會自己劣化，維持年限大概只有150年，之後就會開始破損，所以即使是永凍層裡的長毛象，或其他滅絕動物保存的再良好，DNA 也可能早已支離破碎，要如何重新拼接DNA就是問題。」

黃禹錫則說，他知道這些困難點，但是不能以此認定複製古代馬就完全不可能。他甚至希望未來能把著名的長毛象給複製出來。

(中時電子報)