退休公教關懷方案惹議 北市府改口：沒有優先 但有優勢

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中時

因應年金改革衝擊，北市府盤點出5萬人次工作機會給退休公教人員參與，國民黨議員徐弘庭今質疑，北市公訓處長曲兆祥明指會將這些機會「優先」提供給退休公教，甚至市府方案資料也提到，會主動委託或聘請退休人員來參與，擺明是為選舉騙票，現在被外界質疑又改口說會公平競爭？

北市副市長鄧家基表示，退休公教人員關懷有8項細項，會開放給大家登記，因為他們有經驗，本來就有優勢，一般徵才也會看個人經驗及工作能力擇優錄取。市府會在退休公教人員說明會公布方案，讓有興趣的人填意向表，了解後會邀請他們來做細節討論。

但徐弘庭質疑，除了退休公職，其他族群不用討論？鄧家基說，現在是針對退休公教、警消來處理，但如果試辦推廣有效，可以進一步推廣到各族群。市府主動通知退休公教，是要讓他們知道這訊息，與最後是否錄取無關，但仍強調，依他們的經驗跟技能，一定比其他人有優勢。

徐弘庭笑說，市府講得那麼白，特地為退休公教開說明會，還強調他們有優勢，那其他族群還要來登記嗎？鄧家基說，可以啊，公平競爭，就像招標案見任何人都能來投標，但評選還是有條件。

徐聽聞直呼，市府一連串動作擺明就是要優先公教，特地設計關懷方案，就是要強調這塊，這是遊走在灰色模糊地帶，打擦邊球想操作選票，他奉勸市府，若真的要照顧退休公教人員，就來打釋憲官司，市府又不敢提釋憲，實在很怪。

(中時 )

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