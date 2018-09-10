攻擊女憲兵的狂男 曾白吃白喝、到圓山飯店嗆警被訴

53歲林姓男子6日闖總統府企圖攻擊女憲兵遭制伏送辦。（本報系資料照）

友善列印
中時

53歲林姓男子，上周假藉問路，作勢持刀攻擊總統府女憲兵，獲請回2天後，再跑到KTV鬧事遭羈押。台北地檢署發現，林男經常酒後鬧事，今年5月才因大鬧圓山大飯店嗆警被起訴，且林男曾在台北、台南等地多次白吃白喝，刑事前科一堆。

檢方調查，林男6日作勢攻擊女憲兵送辦，因籌不出1萬元保證金，獲檢方改諭令限制出居釋回；8日他又跑到KTV鬧事，並對員警爆粗口，再被依妨害公務罪法辦，檢方這次聲押他獲准。

檢方調查，林男老家在台南永康的，多年前北上打零工，之後在新北市某環保公司上班，並入住公司宿舍，但本月6日他因攻擊總統府女憲兵被限制住居後，公司老闆擔心他再闖禍，便有意辭退他。林男得知此事，8日晚間寫遺書並留話給老闆，指若他發生不測，記得將他的遺書轉交給總統蔡英文，之後他開走公司貨車，到北市復興北路上的星聚點KTV鬧事。

林男到KTV後，不僅恐嚇店員，還拿插旗幟的底座猛砸KTV大門玻璃，幸好玻璃沒破，也沒人受傷，他再對到場處理的員警辱罵三字經，再次被依妨害公務罪法辦。

檢方調查，林男早在今年5月，他就曾跑到圓山大飯店鬧場，並與員警爆發衝突，依妨害公務罪起訴並聲請簡易判決處刑，此外，他還在台北、台南犯下多起吃霸王餐的案件。

(中時 )

受刑人擁光電維修技術在監也能上… 越南女移工弄丟月薪 警察4天找回

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。