攻擊女憲兵的狂男 曾白吃白喝、到圓山飯店嗆警被訴

2018年09月10日 18:00 中時 陳志賢

53歲林姓男子，上周假藉問路，作勢持刀攻擊總統府女憲兵，獲請回2天後，再跑到KTV鬧事遭羈押。台北地檢署發現，林男經常酒後鬧事，今年5月才因大鬧圓山大飯店嗆警被起訴，且林男曾在台北、台南等地多次白吃白喝，刑事前科一堆。

檢方調查，林男6日作勢攻擊女憲兵送辦，因籌不出1萬元保證金，獲檢方改諭令限制出居釋回；8日他又跑到KTV鬧事，並對員警爆粗口，再被依妨害公務罪法辦，檢方這次聲押他獲准。

檢方調查，林男老家在台南永康的，多年前北上打零工，之後在新北市某環保公司上班，並入住公司宿舍，但本月6日他因攻擊總統府女憲兵被限制住居後，公司老闆擔心他再闖禍，便有意辭退他。林男得知此事，8日晚間寫遺書並留話給老闆，指若他發生不測，記得將他的遺書轉交給總統蔡英文，之後他開走公司貨車，到北市復興北路上的星聚點KTV鬧事。

林男到KTV後，不僅恐嚇店員，還拿插旗幟的底座猛砸KTV大門玻璃，幸好玻璃沒破，也沒人受傷，他再對到場處理的員警辱罵三字經，再次被依妨害公務罪法辦。

檢方調查，林男早在今年5月，他就曾跑到圓山大飯店鬧場，並與員警爆發衝突，依妨害公務罪起訴並聲請簡易判決處刑，此外，他還在台北、台南犯下多起吃霸王餐的案件。

(中時 )