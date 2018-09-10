花蓮優質文旦柚上市 挑選掌握3要訣

各界貴賓出席花蓮文旦柚上市記者會。（花蓮縣政府提供）

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中時電子報
綜合報導

花蓮縣今年氣候適宜，文旦柚果實光滑飽滿、果肉香甜多汁，成為中秋佳節送禮自用的首選！花蓮縣政府日前舉行107年度花蓮縣文旦柚上市記者會，推廣在地優質老欉文旦柚鮮果、文旦柚加工品及各式中秋佳節農產禮盒，提供全國民眾多樣化的佳節贈禮選擇。

花蓮縣副縣長蔡運煌表示，天佑花蓮，今年花蓮極品好柚受氣候適宜之賜，文旦柚鮮果外觀光滑飽滿，肉質細密且清甜多汁，甜度預估可達11度以上，盼全國鄉親以實際購買行動支持花蓮在地辛勤耕耘的柚農，並把握今年產期良機，品嚐花蓮極品好柚的好滋味！

縣府農業處長羅文龍指出，選購文旦柚時，秉持以下3要訣，即可挑選到質優味美的文旦柚：一、果品外型底部開闊呈現梨形；二、要有沉重感(單顆重量介於400至600公克最佳)；三、表皮光滑飽滿且油胞細緻。另外，文旦柚採收放置一段時間「辭水」過後，果肉質地將更為柔軟，甜度也會隨之提高，花蓮老欉文旦柚質優味美，是國人自行食用及饋送親友的絕佳果品。

除了中秋佳節應景的文旦柚鮮果外，記者會中也展示多項以花蓮極品好柚加工製成的文旦柚加工品，包括文旦柚酥、文旦柚啤酒、文旦柚冰沙、柚皮糖、青柚燒等，參與記者會的貴賓對於文旦柚可以製成各式多元化又精緻的美饌佳餚都感到驚奇不已，親自品嚐後更是覺得齒頰生香又回味無窮。

花蓮文旦柚相關產品琳瑯滿目，送禮自用倆相宜。（花蓮縣政府提供）

根據行政院農業委員會農糧署農情調查資料顯示，106年度花蓮縣文旦柚種植面積約為1,066.64公頃，約佔全台種植面積(4,272.56公頃)的24.96%，且年總收量約為2萬1,361公噸，主要產區瑞穗鄉及玉里鎮，並多種植於具黏性的土壤上，以利吸收雨季時順勢流下的水份，因此在水份足充且適宜的生長環境下，歷年來花蓮縣生產的文旦柚品質皆十分穩定。

文旦柚熱量低且營養價值高，富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等營養素，尤其維生素C含量相當豐富，每100公克文旦柚即富含約32毫克的維生素C，相當於每日「國人膳食營養素參考攝取量」的3分之1。

羅文龍表示，9月8日起已經展開一系列花蓮縣文旦柚的全台展售行銷活動，歡迎全台各地鄉親蒞臨展售行銷會場，品嚐產地直銷的花蓮極品好柚。

(中時電子報)

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