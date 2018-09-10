網PO「登革熱有人死了」30歲黃男確定被函送法辦

2018年09月10日 18:40 中時 馮惠宜

台中市連日來登革熱疫情持續發燒，8日有人在網路「批踢踢實業坊」貼文指出「據表示，附近有里民因登革熱死亡了（新聞查不到）…」，中市衛生局透過電信警察、台中市一分局找到PO文的30歲黃姓男子，他自稱是聽鄰長說的，才會以詢問口吻在網路PO文，衛生局也將依傳染病防制法將他函送地檢署偵辦。

台中市登革熱疫情累計已有56人感染，唯迄今未出現重症、更沒有死亡個案，感染者也陸續康復出院，8日黃男卻在網路貼出，：家住透天，被電話告知明天要緊急噴藥，據表示，附近有里民因登革熱死亡了（新聞查不到）…；還附近衛生局9月9日的緊急噴藥通知書。

台中市衛生局背負防疫重責，連日對各地不斷增加的高風險里實施環境清潔、消毒焦頭爛額，在獲知此情資後，相當震怒，連夜向警察局報案，並透過電信警察找到家住西區這名黃姓男子。

黃姓男子到案時表示，自家因鄰長緊急通知要噴藥，他問鄰長為何如此緊張，鄰長說，可能有里民因登革熱死了，他也是以詢問口吻貼文相詢問，並未有意散播謠言。在訊後，衛生局也依傳染病防制法將黃男函送。

台中市衛生局指出，依照傳染病防治法規定，散布有關傳染病疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以損害於公眾或他人者，最高可科50萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中時 )