高雄》韓國瑜要高雄變成全台首富 也要打造電競高手

2018年09月10日 18:47 中時 李義

電競不僅是新興的運動項目，也發展出新興的產業鏈，形成新的全球商業模式。國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，當選市長後會全力發展電競相關產業，打造電競產業鏈，發展各級學校相關課程科系，並舉辦常態性的國內與國際賽事。

電競崛起才短短10年的時間，全球觀眾數在2016年已經超越NBA，達3.85億人次，營收總額達到1078億美元。

韓國瑜說，這次中華隊在亞運會電競示範項目擁有傑出表現，凸顯台灣深具發展電競產業的潛力，他要帶領高雄市全力拚經濟，高雄市的年輕人也不能在電競產業缺席。

對於培養電競人才，韓國瑜表示，高雄市的大專院校與高中職都有電競的相關科系，尤其，高雄市的立志中學還是全台第一所獲准設立「電競經營科」的學校，只要當選市長，他有信心讓電子競技成為高雄市普及的全民娛樂，市政府並將幫助選手爭取福利、走向國際，讓世界電競舞台可以看見高雄市的電競人才。

韓國瑜說，當選市長以後，高雄市政府將成立青年局，預計整合中央、地方、產官學以及民間資源，以協助年輕人就學、就業、創業以及住宅等問題，青年局未來的重點工作便包括為高雄市打造出電競高手。

另外，高雄市政府將與企業共同募集新台幣100億元，作為「青年創業基金」，韓國瑜說，高雄市未來將成為台灣青年創業的總基地，他歡迎40歲以下、擁有電競產業相關創意的年輕人前來高雄市創業，共同打造電競產業、電競運動的「台灣之光」。

(中時 )