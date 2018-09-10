西螺七崁台灣武術文化資產 周末千人齊聚西螺大橋演繹

2018年09月10日 18:46 中時 周麗蘭

西螺七崁武術武野館的三寶之一是開口獅。（周麗蘭攝）

報名參加綜合套路千人大展演，每人都將繫同紀念腰帶，打完帶回家。（周麗蘭攝）

武野三寶之一是布雞拳，二崙張岸誠師父演繹。（周麗蘭攝）

包括西螺農會、正昇碾米廠、愛的穀粒、丸莊醬油、瑞春醬油、尚好酒品、悠紙生活館都提供贊助。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術名聞全國，是台灣武術極為寶貴的文化資產，武野館、振興社、勤習堂是三大武術系統，至今發展都已超過百年，西螺七崁武術嘉年華活動本周末向武野館師父致敬，期盼能喚醒西螺七崁族群意識，讓七崁武術文化扎根並且發揚光大。

武野館發源於詔安客家聚落色彩最濃厚的「尾崁」崙背港尾村，據傳清道光年間，族人前往原鄉聘請拳頭名師廖金星開設「金獅連陣武野館」傳授武術、獅陣及銅人醫術。人稱「金星師」的廖金星，擅長氣功、輕功、布雞拳。

1999年起西螺七崁武術文教基金會承辦西螺七崁武術嘉年華活動，透過活動推廣七崁武術，這四年來申請「運動i台灣計畫」，每年輪流以武館為主題日，今年以武野館為主角，搭配振興社、勤習堂的老、少師父，一起演繹西螺七崁武術，再現「武野風華」。

今年主題「弄獅･打拳頭」，開嘴獅是最富客家意涵的獅陣，相傳古時候皇帝冊封開嘴獅為金獅，並在獅頭寫上王字，使開嘴獅成為唯一可由正門入廟的獅種，舞獅時，採一高一低的「文武手」，操作出上下咬合的生動模樣非常好看。

9月15日登場的西螺七崁武術嘉年華，號召近20年來在學校或社區參與七崁武術綜合套路的青年學子、社區與武館師父，齊聚西螺大橋，演繹綜合套路千人大展演，分享給全國武術愛好者。

七崁武術文教基金會執行長李明哲表示，老師父們為了一年一度的大會師幾乎使出渾身解數，展現最靈活狀態，他每年跟著練拳，深刻感受到老師父們渴望有人傳承的心情。

總幹事前文昌國小校長林宜廷指出，武野有三寶，一是布雞拳，二是開口獅，三是傳統醫療響馬丹，都會在活動中都呈現，這也是七崁武術文教基金會長期以來努力的目標，傳承武術生活，開創新的生活武術。

(中時 )