花蓮》切割？花蓮議員看板由綠轉藍 挨批騙選票

民進黨議員黃振富看板遭民眾批評將看板換成藍色，質疑魚目混珠。（許家寧翻攝）

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黃振富強調看板底色設計理念是強調吉安特產檳榔心芋頭的顏色。（許家寧翻攝）
頂著台大高學歷，黃振富2014年參選議員看板，呈現不同的政治理念。（許家寧翻攝）

切割？花蓮縣議員第三選區17搶9，選情激烈，民進黨籍縣議員黃振富的選舉看板被人發現「一片藍」，看板右下角還換成一面國旗，質疑他「魚目混珠」，挨批「騙選票！」黃振富澄清，黨徽被樹枝遮住！看板顏色是吉安芋頭的紫色，強調回歸到參選人本質與政見，才是選舉選賢與能目的。

花蓮縣第三選區參選爆炸，現任7名議員爭取連任外，吉安鄉長黃馨、壽豐鄉長張懷文也轉換跑道參選，選情緊繃，近來網路瘋傳黃振富看板照片，質疑「現任民進黨議會黨團總召掛藍色看板，而且故意不寫民進黨」、「沒有民進黨黨徽，換成一面國旗」。

民眾不滿指出，現在很多民進黨競選海報全部改用藍色，黨徽也換成國旗，呼籲大家認清楚！但也有民眾緩頰，「請看清楚喔，上面不但放了國旗還有黨徽」、「選罷法有規定誰才可以放國旗？」也有人說，現任總召是施金樹並非黃振富，黃振富議員很優秀，選人不選黨，民意代表自己的表現更重要！

對此，黃振富澄清，照片中黨徽被樹枝遮住！造成誤會，其實看板的顏色並非藍色，底色設計強調吉安特產「檳榔心芋」的紫色，可能帆布印刷後顏色走掉一些，產生落差，他尊重設計師的原創理念，並非外界說的刻意淡化政黨色彩、要搶藍色選票。

黃振富認為，所有政黨在國家的架構下競爭，不管怎樣競爭都是為了讓花蓮、讓國家更好，選舉應該回歸政見，吉安鄉人口近10萬是全台人口最多的「鄉」，他持續在議會推動「1+1」花蓮市、吉安整併成20萬人的「大花蓮市」盼帶動花蓮整個區域快速發展。

(中時 )

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