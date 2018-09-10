觀音山莊莊主廖俊煌愛拈花惹草 最愛寵物八哥鳥和錦鯉

▲觀音山莊莊主廖俊煌與他所飼養會說話、招呼客人的八哥鳥（左）及吸蜜鸚鵡（右）。（楊樹煌攝）

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▲觀音山莊莊主廖俊煌飼養極為乖巧、花色又美的錦鯉魚。（楊樹煌攝）
▲觀音山莊廖俊煌所飼的錦鯉中，有條非常特別的「人面錦鯉」。（楊樹煌攝）
▲熱愛野生物的廖俊煌，早年飼養的珍稀國寶帝雉。（楊樹煌攝）
▲廖俊煌早年飼養的野生動物「山羌」，讓觀音山莊有如動物園。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮有位經營餐廳的老闆廖俊煌，平時喜愛拈花惹草，梅、櫻、楓、櫸木、五葉松等雅石盆栽，是他的最愛，但他更喜愛飼養各種野生動物，在動保法實施後，他改飼養會說話的八哥、鸚鵡等鳥類及錦鯉等觀賞魚，也成為他最愛的消遣娛樂寵物。

埔里鎮郊的觀音山莊，位於埔霧公路旁，是前往霧社、廬山溫泉、奧萬大森林遊樂區、清境農場、合歡山等旅遊必經之路，以鄉土菜、山產野味在中部地區享有盛名，該店已有42年歷史，目前由第二代接手經營，完全以鄉土野菜為主。

莊主廖俊煌是位才華洋溢的廚藝、樹石、盆栽大師，不但能煮出風味獨特的鄉土美味美食大餐，每每令遊客讚不絕口，他的盆栽，不少都是動輒百萬元的高級精品之作，廖姓莊主為營造良好的用餐環境，在餐廳裡外隨處可見他精心栽培的盆栽及飼養的各種珍禽鳥類，讓用餐民眾如置身鳥語花香及虛無飄渺的世外桃源中，更增添用餐的氣氛與食慾。

其實廖姓莊主，早年野生動物未進行保育管制之時，他就非常喜愛各種野生動物，舉凡山羌、果仔狸、長鬃山羊、山豬、國寶帝雉、五色鳥、紫嘯鶇及大灣嘴等他都飼養，讓觀音山莊有如動物園，在動保法實施後，他轉而飼養單純的八哥、吸蜜鸚鵡等鳥類及錦鯉等觀賞魚類。

廖俊煌透露，他的錦鯉已飼養30餘年，昭和三色錦鯉因花色極花極美，已進行育種繁殖，另有隻最特別的是魚的頭部紋路像人面的「人面錦鯉」，已成池中最吸引人的熱門錦鯉。

鳥類目前只剩飼養5年多的八哥鳥，還有4年前高雄朋友因飼在公寓，鳥的撩亮叫聲太吵，被左鄰右舍抗議，所以把這隻吸蜜鸚鵡送給他飼養；廖俊煌表示，吸蜜鸚鵡很可愛、又很乖巧，牠什麼聲音都會模仿，連汽車遙控鎖的聲音牠都學得微妙微肖。

八哥鳥更是什麼話都會說，如你好、早安、午安、晚安、大家好、哈囉、甚至有人罵牠，牠也會立刻反嘴罵回去，最可愛的是牠會幫主人看店，遇有客人來時，牠會以吹口哨通知主人，並會向客人問好，請客人來座，所以成為他們的最愛，並也經常引各地客人，因覺得牠太可愛，再回顧用餐，專程來探望牠的。

(中時 )

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