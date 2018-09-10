網球》曾俊欣當觀光客 紐約地鐵驚見路人吵架、狂吐

2018年09月10日 18:16 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

曾俊欣在美國紐約世貿遺址的水池旁拍照留念。(四維體育推廣教育基金會提供)

台灣青少年網球世界球王曾俊欣，結束美國網球公開賽賽程後，當地時間9日下午和父親曾育德前往紐約曼哈頓觀光，參觀了球衣贊助商Nike在蘇活區的展示店，也去了世貿遺址和新建的世貿中心觀景台，甚至還在紐約地鐵看到路人吵架、狂吐。

今年美網是曾俊欣第一次造訪「大蘋果」紐約，自從8月底抵達後，每天只有在球場、旅館之間來回，期間只因為大會規定，青少年選手必須統一在9月1日到指定旅館領取ID，他才和曾爸坐地鐵到曼哈頓，對曼哈頓的印象就是到處都是摩天大樓。

每天都搭地鐵的曾俊欣說：「地鐵內形形色色的人都有，我才來第二天，就在車廂看到一對黑人母女和一對黑人情侶大聲吵架，結果女兒和女子互罵，兩個人最後都哭了。」

曾俊欣並提到，還有一次他看到一個西裔男子倒在車門旁，嘴巴一直吐東西出來，但大家因為害怕沒人敢接近他，9日他換乘地鐵途中，有位小女孩拿著麥克風在走道旁唱歌，他給了一元小費，小女孩還對著曾俊欣唱得更大聲，都讓曾俊欣難以忘懷。

華航自今年起，贊助曾俊欣機票從經濟艙升等為商務艙。(四維體育推廣教育基金會提供)

曾俊欣在四維體育推廣教育基金會董事、同時也是前外交部長黃志芳牽線下，從2016年元旦起，征戰世界各地的機票均由中華航空贊助，前兩年提供經濟艙，今年因為他成績亮眼，華航主動升等為商務艙，曾俊欣說：「商務艙真的很舒服，尤其是飛歐洲、美國的長途最明顯，真的很感謝華航。」

曾俊欣預定台北時間周二(11日)清晨返抵國門，回家後第一件事是去母校建國中學，讓老師交代一下該做的功課，下午進行簡單熱身及伸展，晚上去看牙醫，曾爸補充：「海碩盃再過幾天就要開打，俊欣必須趕緊適應時差，屆時不要在國人面前漏氣。」

(中時電子報)