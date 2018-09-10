台大駐衛警退休老翁迷路 萬盛所員警協助回家

2018年09月10日 18:24 中時 謝明俊

曾在台灣大學駐警隊服務過的許姓老翁，日前從北市文山區住處外出回台大憶舊，結果因患有失智症，忘了回家的路，家人遍尋不著下，向住處轄區文山二分局萬盛所報案求助，員警向家屬詢問許翁背景，得知他曾在台大當過警衛，試著連絡台大駐警隊協尋，果然安全找回許翁。

萬盛所警員曹乃文是在日前晚間值班時，接獲許姓民眾報案，稱患有失智症的老父親自當天下午出門後，直至晚間20時許仍未返家，因擔心父親年事已高且久未進食，恐體力不支發生意外，因而向轄區派出所求助。

曹員獲報後立即通報線上巡邏員警協尋，但一直未有消息傳回。曹員突然想起與許某聊天過程中，聽聞許父年輕時，曾任義警並在臺大校園駐警隊協勤服務過，曹員猜想許翁可能想起台大校園，而前往台大懷舊。

曹員採著試試看心理，打電話到台大警衛室，請求協助尋找老翁。不久後果真傳來好消息，台大駐衛警察在校園內一角發現特徵相似的迷途老人，查證後果真為許姓老翁。曹員立即開車趕往台大，將老翁載回住處與家人相聚，讓許翁兒子更對曹員熱心的協助，不斷表達感激之意。

文山第二分局呼籲民眾，年長者或身心障礙人士單獨在家有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，俾利警方發現時，能迅速確認走失者身分並通知家屬。

(中時 )