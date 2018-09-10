台南佳里永昌宮發表趙子龍銅雕 年底赴大陸交流

台南市佳里區子龍里永昌宮奉祀三國時期名將趙子龍，廟方以宗教結合藝術，委請雕塑家設計製作，計畫每3年推出一款新的銅雕藝術品，今年以智勇雙全為主題，發表第二版的趙子龍銅雕及紀念酒款，相當特別。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
台南市佳里區子龍里永昌宮奉祀三國時期名將趙子龍，廟方以宗教結合藝術，委請雕塑家設計製作，10日發表趙子龍銅雕以及紀念酒，也商請書法名家林佳穎寫下「智勇雙全」4字做為此次主題，相當特別。（莊曜聰攝）

台南市佳里永昌宮主祀三國時期蜀國名將趙子龍，是全台少見的子龍廟信仰，當地也以子龍里為名，相當特別，廟方還成立「台灣趙子龍文化協會」，目前已經有25間廟宇加入，年底將前往大陸河北進行宗教文化交流；廟方今天也發表趙子龍銅雕，供信眾結緣，並預計發行6版銅雕，每3年一款，各有不同主題及造型，頗有創意。

全台主祀或陪祀趙子龍的廟宇約有30餘間，其中又以永昌宮為開台首廟著稱，迄今已經有327年歷史，去年還吸引大陸央視頻道前來拍攝節目，介紹三國對民俗信仰的影響，也記錄歷史文化的傳承。

永昌宮主委謝清安表示，廟方為結合宗教與藝術，特別委請雕塑家蕭任能設計並製作趙子龍銅雕，將以趙子龍在史書、小說上呈現的形象，每3年發表一款銅雕，共要推出6款，廟方每款均收藏1尊，其他則提供信眾結緣。

2015年以「凜忠長勝」為第一版，顯出趙子龍馬上征戰的英姿，共製作34座銅雕，今年主題則是「智勇雙全」，呈現趙子龍封將點兵的神態，首批製作15座，下一次則將以長坂坡單騎救主為題材，相當多樣，引發信眾收藏興趣。

另外廟方也推出限量紀念酒，是由永昌宮秘書林昆德透過廠商向蘇格蘭班瑞克酒廠購買2005年生產的雪莉桶威士忌裝瓶，共有566瓶，並請來佳里出身的書法家林佳穎題字，她以五月天「入陣曲」MV中書法及曾替總統府書寫賀歲春聯聞名，頗有收藏價值。

為飲水思源，廟方還成立「台灣趙子龍文化協會」，12月將率團前往大陸河北正定，拜訪河北趙子龍文化研究會，以增進與大陸民間的宗教及文化交流。

(中時 )

觀音山莊莊主廖俊煌愛拈花惹草 … 頂級美妝HAIR RITUEL by Sisley …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。