新西街又淹了！ 謝立功轟基市府反被酸「現在不缺口水」

2018年09月10日 19:09 中時 張穎齊

瞬間大雨，新西街207巷又淹起水來。（張穎齊翻攝）

新西街207巷10日下午遭到瞬間大雨，又淹起水來。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功（左）10日下午前往新西街207巷勘災，聽取民意。（張穎齊翻攝）

淹水也淹出政治口水！基隆市這幾天遭逢瞬間強降雨襲擊，造成新西街及復興路以及市區，多起淹水的災情，9日中午淹水陸續排除，不料今（10）日下午新西街又再度淹水。國民黨基隆市長參選人謝立功到場勘災，痛批市長林右昌把責任都推給老天爺，但卻遭市府回酸「現在不缺政治口水，請謝先生不要隨意進入警戒範圍。」

針對謝立功的批評，基隆市政府表示「近日雨水下得夠多了，現在最不需要的就是政治口水，市府已在新西街拉起了警戒封鎖線，昨晚也撤離了多戶施工範圍內的住戶，請謝先生切勿隨意進入警戒範圍內，以確保安全。」

謝立功10日前往新西街及復興路對受災戶慰問，發現下午4時許，新西街又淹了，痛批林右昌對於連續2天的淹水，搬出一大堆數據說，是因瞬間的強降雨所致，把責任推給老天爺，這個說法和行政院長賴清德針對前陣子台南大淹水說的「瞬間強降雨，下在那個地方都會淹水」如出一轍，完全是天災，跟政府無關。

謝立功說，有民眾遇上好幾次的淹水，損失已多達70、80萬，辛辛苦苦賺的錢，都被大水沖走了，真是無語問蒼天。

「希望跳票昌別再跳票！」謝立功指出，針對台電承諾高壓電纜遷移，市府說在9月底前完成箱涵工程，但他卻聽到當地居民說對於完工期完全沒有信心，而過幾天颱風又要來了，居民都不知能否安然度過這一次的颱風，只希望「跳票昌」別再跳票。

工務處河川水利科長洪延良則對此表示，新西街207巷因為瞬間大雨導致排水系統損壞，工程單位目前已在現場搶修中，而工程經費已規畫出來約1600萬元，必須等到排水的相關設施完工後，才能有效遏止淹水，「所以現在施工期間遭逢大雨，暫時造成一些淹水是必然的」。

(中時 )