死性不改！ 勞力士之狼竟對獄友摳屁猥褻

李國生2015年撞車後狼狽落網。（徐養齡翻攝）

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中時

有「勞力士之狼」的性侵慣犯李國生，2015年因剪斷電子腳鐐逃逸而引起社會譁然，不料落網入獄後仍死性不改，竟對獄友狂摳屁股，新竹地檢署依強制猥褻罪嫌起訴。

檢警調查，45歲李國生因專挑戴勞力士錶的酒店小姐下手，犯下洗劫、性侵重案，遭判無期徒刑，2011年假釋後戴電子腳鐐，2年後又因當皮條客被逮，遭撤銷緩刑，2015年執行殘刑前，李竟剪斷電子腳鐐逃亡。

李國生為順利逃亡，還刻意增胖、除痣、蓄鬍、帶粗框眼鏡，原以為神不知鬼不覺，不料性侵之狼逃逸的消息在媒體曝光，引起社會譁然，檢警大陣仗追緝，查出他在竹北及新豐一帶租工寮藏匿，全靠女友金援。

2015年5月，李國生駕駛中古賓士S320，深夜載女友及女友小孩外出買消夜時，遭時任三民派出所所長黃建富盯上，一陣狂追後，李接連撞車翻覆，狼狽被逮捕，送回新竹監獄服刑。

不料李國生在獄中沒有好好反省，今年5月間深夜，李趁同牢房獄友熟睡時，伸手進到被窩不斷摸獄友屁股，被害人唯恐大叫出聲會影響假釋分數，不斷搖屁股掙扎，仍被李猥褻得逞。

被害獄友隔天起床後心情低落，被獄方人員發現有問題，查明後得知是李男所為，但李卻全盤否認，辯稱是怕對方屁股稅到頭上，才不小心碰到其屁股，只是說詞被監視器畫面搓破，全案提起公訴。

(中時 )

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