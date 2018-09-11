台南》里鄰整併後轄區變大！原里長棄選 出頭皆生面孔

台南市里鄰合併後，某些里因為人口增加、區域變大，年底的里長選舉參選人因而大增，競爭激烈，但也有現任里長評估後怕力有未逮，放棄競選連任的情形。（莊曜聰攝）

友善列印
中時

台南市之前推動里鄰整併，民間曾出現不少反對聲音，但今年4月起還是照常實施，這狀況也對年底的里長選舉出現衝擊，合併的里因為轄區變大、人口變多，部分出現參選爆炸情形，但也有例外，佳里蚶寮、龍安、通興3里合併成塭內里，因為範圍太大，原先的里長評估力有未逮，通通放棄競選連任，出馬角逐的全是生面孔。

台南市原有752里，今年里鄰整併後剩下649里，年底正好是整併後的首次里長選舉，日前登記結束後，共有1273人投入里長選戰，其中有204里是同額競選，參選人完成登記後就等於當選，但變動幅度較大的合併里，競選就相對激烈。

鹽水區三明里由舊營、大莊、桐寮合併，後壁區菁寮、墨林、後廍則併為菁寮里，由於原本聚落就有互通，地理位置上較為一致，現任里長都繼續參選，加上各有3位新人投入選戰，兩里都是6人參選，在南市競爭最為激烈。

同樣是合併，佳里蚶寮、龍安里舊稱塭仔內，與通興合併後改稱塭內里，人口逾3000人，在佳里區16里中排名第8，但面積卻是佳里區第一，通興、蚶寮現任里長評估過後，認為範圍太大，恐怕增加服務成本並影響效益，均放棄競選，最後由塭仔內及通興2個聚落各推1人登記參選，都是新面孔，也是里鄰整併後的另外一個例子。

(中時 )

看到天然獨支持小英比例 林濁水… 雲林》拿著吉他選鄉長 戴進隆高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。