台南》里鄰整併後轄區變大！原里長棄選 出頭皆生面孔

2018年09月11日 07:09 中時 莊曜聰

台南市之前推動里鄰整併，民間曾出現不少反對聲音，但今年4月起還是照常實施，這狀況也對年底的里長選舉出現衝擊，合併的里因為轄區變大、人口變多，部分出現參選爆炸情形，但也有例外，佳里蚶寮、龍安、通興3里合併成塭內里，因為範圍太大，原先的里長評估力有未逮，通通放棄競選連任，出馬角逐的全是生面孔。

台南市原有752里，今年里鄰整併後剩下649里，年底正好是整併後的首次里長選舉，日前登記結束後，共有1273人投入里長選戰，其中有204里是同額競選，參選人完成登記後就等於當選，但變動幅度較大的合併里，競選就相對激烈。

鹽水區三明里由舊營、大莊、桐寮合併，後壁區菁寮、墨林、後廍則併為菁寮里，由於原本聚落就有互通，地理位置上較為一致，現任里長都繼續參選，加上各有3位新人投入選戰，兩里都是6人參選，在南市競爭最為激烈。

同樣是合併，佳里蚶寮、龍安里舊稱塭仔內，與通興合併後改稱塭內里，人口逾3000人，在佳里區16里中排名第8，但面積卻是佳里區第一，通興、蚶寮現任里長評估過後，認為範圍太大，恐怕增加服務成本並影響效益，均放棄競選，最後由塭仔內及通興2個聚落各推1人登記參選，都是新面孔，也是里鄰整併後的另外一個例子。

(中時 )