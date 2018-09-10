法院判侄子歸離婚弟媳帶走 大伯竟鬱抑而終

李守義（右）的大兒子不願意離開他，緊抱他不放。（張朝欣攝）

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口湖鄉民李守義今年與妻子離婚，法院將3名幼兒監護權判給妻子，但3名幼兒喜歡與父親、阿嬤、大伯、姑姑同住，都不願回到母親身邊，大伯更因侄子被帶走，傷心氣憤之餘竟於日前鬱抑而終，引發村民議論。

「這是家務事，但攸關孩子的未來，希望社會大眾能幫忙想辦法」住在口湖鄉成龍村的李守義表示，妻子2年前離家出走，今年一回來就與他離婚，並向法院請求3名兒子的監護權，結果法院判決3個兒子監護權全歸妻子。

李守義說，住在台中的前妻本月5日回來要把3名兒子帶走，但10歲的大兒子強烈反彈，緊抱著他並不斷要趕走母親，最後前妻僅帶走8歲的老二，不料與孩子感情非常好的大伯因此悲傷氣憤，竟於7日鬱抑而終。

10日李守義前妻帶著二兒子回到口湖鄉，希望再把大兒子與小兒子帶走，大兒子一見到母親情緒仍然相當不穩定，拿著椅子要趕走母親，最後在眾人勸說2小時後，大兒子才依依不捨告別父親、阿嬤、姑姑，與最小的弟弟跟著母親回台中。

李守義家人表示，因為爭奪孩子的監護權，造成2個家庭破碎，實在很令人遺憾，孩子很喜歡父親、阿嬤與姑姑，希望社會大眾能夠幫忙想辦法，讓孩子獲得最好的照顧。

李守義前妻說，因遭家暴才會離家並訴請離婚，之前她與兒子的感情不錯，但離家這段時間與孩子感情上產生疏離，她有信心會把孩子照顧好。

(中時 )

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