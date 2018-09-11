不擇手段！ 貪吃貓徒手打開保鮮盒圖

2018年09月11日 07:21 中時 何冠嫻

果果十分熱愛雞胸肉乾，能徒手將保鮮盒打開，享用肉乾的美味。（何冠嫻翻攝）

飼養橘貓果果有1年3個月的Phina，平時對照料果果的三餐很頭大，牠的正餐看心情吃，餓了就撒嬌討肉泥和雞胸肉乾等零食果腹，近日果果嘗過雞胸肉的美味，竟徒手將裝有雞肉乾的防潮保鮮盒打開，碎屑遍布滿床，讓Phina驚訝不已卻又無可奈何。

Phina表示，果果經常躲在廁所，要靠雞胸肉乾引誘才會離開，卻也因此養成果果的壞習慣。Phina無奈地說，果果現在只要看見廁所門打開，就會算準時機衝進去並躺在馬桶後面，等著被雞胸肉乾引誘，其熱愛肉乾的程度與討吃方法讓Phina頭疼不已。

近日，果果依舊不吃正餐，在床上撒嬌討雞胸肉乾吃，Phina便拿出裝滿雞胸肉乾的保鮮盒給果果把玩，並告訴牠「要吃自己開，打得開就可以吃」，接著繼續做手邊的工作，而果果竟像聽得懂人話似的，開始和扣得緊緊的防潮保鮮盒奮戰，用手打、頭頂、腳踹對抗保鮮盒的嚴密防守，而眨眼間4個扣環竟依序應聲打開，果果以勝利之姿開始享用雞胸肉乾。

Phina表示，當時轉頭一看，床上已布滿碎屑，果果正滿足地享用，不放過保鮮盒的任何角落。Phina驚嘆，果果竟為了吃而不擇手段，更沒想過牠會如此的奮力一搏，讓她哭笑不得。

(中時 )