不擇手段！ 貪吃貓徒手打開保鮮盒圖

Phina表示，果果只有在食物面前與剛睡醒時才會撒嬌。（何冠嫻翻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
果果十分熱愛雞胸肉乾，能徒手將保鮮盒打開，享用肉乾的美味。（何冠嫻翻攝）

飼養橘貓果果有1年3個月的Phina，平時對照料果果的三餐很頭大，牠的正餐看心情吃，餓了就撒嬌討肉泥和雞胸肉乾等零食果腹，近日果果嘗過雞胸肉的美味，竟徒手將裝有雞肉乾的防潮保鮮盒打開，碎屑遍布滿床，讓Phina驚訝不已卻又無可奈何。

Phina表示，果果經常躲在廁所，要靠雞胸肉乾引誘才會離開，卻也因此養成果果的壞習慣。Phina無奈地說，果果現在只要看見廁所門打開，就會算準時機衝進去並躺在馬桶後面，等著被雞胸肉乾引誘，其熱愛肉乾的程度與討吃方法讓Phina頭疼不已。

近日，果果依舊不吃正餐，在床上撒嬌討雞胸肉乾吃，Phina便拿出裝滿雞胸肉乾的保鮮盒給果果把玩，並告訴牠「要吃自己開，打得開就可以吃」，接著繼續做手邊的工作，而果果竟像聽得懂人話似的，開始和扣得緊緊的防潮保鮮盒奮戰，用手打、頭頂、腳踹對抗保鮮盒的嚴密防守，而眨眼間4個扣環竟依序應聲打開，果果以勝利之姿開始享用雞胸肉乾。

Phina表示，當時轉頭一看，床上已布滿碎屑，果果正滿足地享用，不放過保鮮盒的任何角落。Phina驚嘆，果果竟為了吃而不擇手段，更沒想過牠會如此的奮力一搏，讓她哭笑不得。

(中時 )

頂級美妝HAIR RITUEL by Sisley … 2018中台灣農業博覽會移師苗栗舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。