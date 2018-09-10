高爾夫》TLPGA暨老爺公開賽 看比賽抽大獎

2018年09月10日 19:14 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018 TLPGA暨老爺高爾夫公開賽記者會上，高爾夫女將陳宇茹代表選手致詞。(陳筱琳攝)

第16屆「2018 TLPGA暨老爺公開賽」訂於9月14日至16日，在新竹老爺關西高爾夫球場，進行三回合、54洞比桿賽，賽事總獎金高達台幣600萬，去年一桿之差飲恨的台灣好手陳宇茹，期許自己今年能努力把冠軍留在台灣。

TLPGA暨老爺高球公開賽由台灣女子職業高爾夫協會、老爺關西球場共同主辦，由於今年4月世界積分組織調整積分制度，發文給台巡賽可在每年度挑選一場符合資格的賽事作為「旗艦賽」，因此這項賽事今年被選為台巡賽的「旗艦賽」，晉級決賽名額從50人增加到60人。

今年賽事有來自9個國家地區、百位職業及業餘女將參賽，去年冠軍、菲律賓選手保琳（Pauline Del Rosario）尋求衛冕，目前TLPGA會員獎金最新排名前六名選手陳宇茹、李欣、陳思涵、陳敏柔、劉依貞與黃靖，今年代表國家出征雅加達亞運的業餘好手侯羽薔近況頗佳，5月以業餘身分打下TLPGA公開賽南寶站個人首座職業賽冠軍，9月1日在中國信託女子公開賽以1桿之差並列亞軍，希望延續好手感再創佳績。

陳宇茹今年還挑戰了韓巡賽，她透露，透過挑戰國外巡迴賽，她看到選手們都非常認真練習、對於比賽的態度很積極，讓她收獲不少，先前回台參加的第一場比賽，果嶺速度沒掌握好，TLPGA暨老爺公開賽是她回國後第二場比賽，希望自己能更進入狀況，「去年輸得很可惜，今年自己會更努力，希望有機會把冠軍留在台灣。」

TLPGA理事長鄭美琦感謝老爺關西球場董事長廖年祈延續已故老董事長的精神，持續舉辦這項事，也感謝球場總經理林守德率領員工，在連日下雨的壞天氣，盡力維持好球場狀態，她並說，為了鼓勵球迷到場為選手加油，設計索票抽獎活動，只要到現場觀賽的民眾均可在現場索票參加最後一天的抽獎，並且在比賽期間與「思嘉關懷列車活動」合作，邀請更多國小學生到球場觀賽，讓更多小朋友有機會接觸與認識高爾夫。

年代MUCH台(38台)也會現場直播後兩回合賽事，無法到場高爾夫愛好者，也能透過螢幕欣賞選手美技。

(中時電子報)