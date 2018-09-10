2018中台灣農業博覽會移師苗栗舉辦 展中彰投苗優質農產

苗栗縣長徐耀昌（右四）偕同行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻（右五）等人，熱烈歡迎各地民眾到苗栗參觀中台灣農業博覽會。（何冠嫻攝）

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「幸福苗栗館」結合農業生產、生活等，展現苗栗縣的特有農產業型態，並陳列苗栗品質保證的水梨、柚子等水果。（何冠嫻攝）

今年中台灣農業博覽會於苗栗舉辦，展現苗栗、南投、彰化台中的農特產，10日苗栗縣長徐耀昌偕同行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻、彰化縣副縣長林明裕、南投縣政府秘書長洪瑞智、台中市政府農業局副局長蔡勇勝等人參與啟動儀式，邀請全國民眾參加。

中台灣農業博覽會將於22日至10月14日在苗栗縣立體育場旁舉行，並以「幸福農業 新食尚」為主題，規畫7大展館，除苗栗、台中、彰化、南投主題館外，另設置「農業成果展示館、「農業機械展示館」」與「農村繽紛館」，將陳列110個攤位，展示中台灣各地農產特色及發展趨勢。

其中「幸福苗栗館」將展現苗栗農業生產、生活所呈現的休閒農業發展，並以精緻稻田彩繪吸睛。洪瑞智說，南投好山好水、土壤肥沃的優勢，能順利發展農業、觀光，並展示茶、梅、花、竹、酒、咖啡等6大農產，盼透過「品味南投館」讓大家更了解南投農業觀光。

林明裕表示，彰化的雞蛋、葡萄佔全國消費市場大宗，不但要在「彰化優鮮館」陳列各鄉鎮農產品，還將呈現農民奮鬥史及結合農業的文創。「花現台中館」則設有花博主題區，為今年花卉博覽會暖身，另，蔡勇勝表示，台中地理環境特殊，栽種的果樹藉醣類轉化，吃起來會和平地栽種的大不相同，盼各地民眾共襄盛舉。

(中時 )

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