勇敢回望人生 京劇武生李佳麒和傷口和解

2018年09月10日 19:11 中時 李欣恬

現45歲的京劇武生李佳麒，勇於挖掘童年時期因故而被家人遺棄，到處流浪寄宿的傷痕，並反芻30年來，背負祖父、享譽兩岸的京劇名角吳劍虹盛名壓力的梨園人生，他以老戲《雅觀樓》為基礎，新編獨角京劇《回身》，展現武術功底及和觀眾分享人生歷練，和往事和解。

「我從小因故爸爸、媽媽都不在身旁，雖然有祖父，但他也因為要照顧自己另外的家庭，而把我安排在各個不同的住所寄居，我總覺得很沒安全感。」說起童年往事，李佳麒忍不住鼻酸，他表示：「這是一輩子無法忘懷的傷痛，我曾對祖父有所怨恨，氣他為何不能帶我在身旁，讓我有一個安定的家呢？」

所幸，李佳麒後來遇見他的養母李翠紅，也被安排進入海光劇校就讀，開始學戲、練戲的生活，但也因著吳劍虹的名氣，而使他備受師長們的期待，「老師們都會覺得我是他的孫子，而想對我多加『照顧』，學戲已夠辛苦，我還因此承受比其他同儕更多的壓力。」

帶著對祖父矛盾的情感成長，李佳麒說，雖然同在京劇界，但他有很長一段時間都無法和祖父談話，但遇上恩師、京劇名家小王桂卿的獨傳老戲《雅觀樓》指導，卻也是因為祖父緣故。

李佳麒表示，小王桂卿的《雅觀樓》最初並不打算傳人，因此教導額外嚴厲，「他在教我時曾口氣嚴厲地告訴我，因為和我祖父之間是師兄弟，帶著這奇妙的緣分牽引，他才會教我，讓我當下泣不成聲，這是一種衝突感，我一方面氣祖父帶來的傷害，卻同時又因祖父的緣故，而獲得了寶藏。」

李佳麒畢業於國光藝校京劇科第2期，現為國光劇團團員，多次赴北京、上海進修，受中國京劇院常貴祥老師指導《三岔口》、《無底洞》等戲。

年近半百，回顧這段人生經歷，李佳麒選擇以創作沉澱，並在編劇鍾得凡的鼓勵下，挖掘記憶傷口。他以小王桂卿教給他的拿手戲《雅觀樓》為基礎，並融入自己的人生故事，為觀眾獻演獨角戲。

李佳麒表示，他將在劇中展現《雅觀樓》的精隨，「演員必須要非常熟練地拋接、耍弄三種器械，分別是令旗、筆硯撾和渾唐槊，這三種大小、長短和重量質地不一的武器，在拋弄之間，還得連武帶唱，考驗演員功力。」

《回身》將在9月14日至16日，在台北台泥大樓士敏廳演出。

(中時 )