北海油脂飼料油混豬油案 1審判賠141萬 2審改判無罪

2018年09月10日 19:10 中時電子報 程炳璋 湯萱樂,中國時報/

103年爆發的北海油脂公司涉嫌以低劣飼料用油混製成食用豬油案，負責人夫婦在一審分別依《食品衛生安全管理法》遭判4年6月、4年徒刑。二審的台南高分院宣布因沒有直接證據，判處兩人無罪，全案可繼續上訴3審。

當年的北海黑心油案在台灣鬧得沸沸揚揚，引發食安風波，除了刑事案件在1審重判外，還沒收不法所得4802萬與900萬罰金。事後還有580多名受害消費者求償共5220萬，但民事法官審理後，只判決應理賠353人共141.2萬元。當時台南地檢署起訴中書指出，協慶公司、北海油脂公司負責人呂青協、呂黃麗華夫妻涉嫌指示不知情員工，將不可食用的飼料油、牛油、「皮碎油」（製作豬皮革前所刮取的低劣皮下油脂）混攙入公司自行榨取的粗油，再經精製假冒為可供人體食用豬油，在國內及香港地區販售，獲取龐大不法利益。

刑事部分10日2審宣判，法官認為雲林縣「晉鴻商行」負責人郭定從越南、香港進口轉賣的劣質油已被判刑9年半，不過北海油脂負責人並未向「晉鴻商行」購買飼料油，也無法證明呂姓夫婦有用飼料油混製食用油，另外呂姓夫婦購買的皮碎油是符合法律規定的油。

因為查無相關直接證據，台南高分院法官10日下午宣判呂姓夫婦無罪，全案逆轉，但仍可上訴3審。

(中時電子報)