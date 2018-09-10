愛人愛到挖出心臟 新編京劇《畫皮》嘲弄人性

2018年09月10日 19:13 中時 李欣恬

近日一起驚悚大陸社會新聞，一對男女情感糾紛，讓女子愛人愛到要把對方心臟挖出來，以示忠誠。京劇旦角兆欣，近期執導、擔任主演之一的新編京劇《畫皮》，是由《聊齋》中知名的「畫皮」故事改編而來，也出現類似橋段，嘲弄在美麗皮相下的多變人性。

「畫皮的故事精髓是知人知面不知心，而在感情世界裡，也許我們可以畫出一個人的形體，但真心卻不是想像或苦戀就能擁有的。」兆欣表示，雖是取材鬼話故事，但整部作品是以詼諧的方式，處理人性，「人心有時候比鬼更可怕，也很荒謬，因而產生許多趣味性的橋段。」

兆欣1984年出生於台北，畢業於中央大學中文系戲曲組博士，台藝大表演藝術研究所碩士，專攻戲曲表演理論、京崑旦角表演藝術，2013以實驗戲曲《聊齋》獲選首屆文化部藝文新秀。

兆欣表示，畫皮探討人在情感、意念上的執著，也思考肉身的消亡，「其中有一個段落是在玩弄一張皮，演員透過這張皮想像自己曾經是青春少女，戲弄人對於青春、無常的界定，也探討是否青春就是美的，而衰老、敗壞就是讓人生厭的，我們以一種玩味的手法，探討生存與死亡間的一線之隔。」

兆欣表示，他所扮演的旦角也有別於傳統京劇裡的典雅、端莊，「我必須要表現出妖的感覺，以美麗的皮相魅惑他人，但不能惹人嫌，這是最難拿捏之處。」

《畫皮》由張至廷、周玉軒擔任編劇，主演演員還有蔡岳勳、李青鋒。將於9月14日至16日，在台北台泥大樓士敏廳演出。

(中時 )