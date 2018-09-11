冠軍百花蜜「蜂月餅」 濃郁蜜香令人醉

理想大地堆出冠軍百花蜜「蜂月餅」，濃郁蜜香令人醉。（許家寧翻攝）

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理想蜂月餅共四款口味，皆來自點心房主廚精心研發。（許家寧翻攝）
AAP3花蓮》翻報旺美食》2018.09.10　花蓮▲花蓮理想大地結合西班牙蒸氣烘焙法與花蓮在地百花蜜，研發出以蜂巢糕為主體的「蜂月餅」。（許家寧翻攝）

中秋將近，又到吃月餅的時候，市面上的月餅，不乏傳統蓮蓉月餅、廣式月餅、酥皮類月餅，漸漸發覺月餅開始了無新意時，花蓮理想大地渡假飯店結合西班牙蒸氣烘焙法與花蓮在地農場的冠軍百花蜂蜜，研發出「蜂月餅」讓大家吃著創意月餅一同瘋中秋。

蜂月餅以「理想蜂巢糕」為主體，嚴選純正百花蜂蜜，選用與自然共協地養殖場所培育之蜜蜂，其釀造的蜂蜜獨特色澤及口感，結合西班牙蒸烤方式烘焙，外觀平實圓滑，卻蘊含令人驚豔的濕潤口感，嘴裡吃出濃郁的蜂蜜香味，令人驚豔。

蜂月餅共有芋頭、核桃、無花果及肉桂四款口味，皆來自點心房主廚精心研發，「蜂芋頭」以純淨無汙染木瓜溪水質種植的吉安芋頭，融合芋頭鬆軟與糕點Q彈口感。香烤過後的核桃，則有濃郁的堅果香氣與蜂蜜甜味鋪陳，迸出「蜂核桃」的多樣味蕾。

口感清香的「蜂無花果」與蜂巢糕完美服貼，咬下去會吃到一粒粒無花果籽，看似紮實的鬆糕卻又柔軟。而氣息醉人的「蜂肉桂」更是顛覆大家的味蕾，肉桂溫暖辛甜，一口咬下就有肉桂香在齒縫間流竄，爾後又有淡淡的甜味出現，堪稱經典！

理想大地總經理康富雄表示，理想蜂巢糕今年首次前往大陸參展，便一舉拿下殊榮，獲得海峽兩岸十大伴手禮「金牌獎」成績！國內更被票選為花蓮伴手禮必買第一名，民眾也可以至台北車站誠品站前蜂巢糕快閃店或理想大地線上購物車購買。

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號AMIGO商店

營業時間：上午8點到晚上10點半

公休日：無

價錢：880元／盒，11盒以上每盒750元

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