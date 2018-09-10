人鬼戀的美麗與哀愁 倩女幽魂舞劇版首登台

2018年09月10日 19:14 中時 李欣恬

取材自《聊齋》、轟動一時的電影《倩女幽魂》，為香港文化寫下重要的一頁。香港舞蹈團藝術總監楊雲濤，將其改編成舞劇版《倩女．幽魂》，透過芭蕾和現代舞等元素，表現人鬼相戀的淒美與純粹，將首次來台演出。現人在家鄉雲南大理的楊雲濤表示，「這個製作，是向香港電影曾有的美好年代致敬。」

楊雲濤表示，電影《倩女幽魂》可說是香港文化的縮影，「書生與女鬼相戀這樣的故事，在我看來是一種非常純粹的情感，但這樣美好的情感終究會消逝，如同香港電影的美麗年代也消失了，我想藉這個作品，表現愛情、生命等世間所有的一切，最終都會消失。」

楊雲濤出生於1975年，是大陸少數民族白族，他畢業於中央大學舞蹈系，曾在廣東現代舞團、北京現代舞團擔任舞者，在2002年加入香港舞蹈團。曾獲得香港藝術發展局頒發舞蹈類的「年度最佳藝術家獎」，為香港舞蹈團編創作品包括《邊城》、《笑傲江湖》、《三國風流》、《金曲蛻變顧嘉輝》、《花木蘭》、《梁祝．傳說》等。

從楊雲濤過去編創的作品，不難發現他大量取材東方元素，楊雲濤表示，在香港推廣現代舞，得先從大眾熟悉的題材開始，「倩女幽魂也是大眾相當熟悉的題材，但舞劇版本不像電影，有那麼多特效、場面調度，而是純粹呈現人鬼戀的想像空間。」

在電影裡，女主角聶小倩帶著任務接近、吸引書生寧采臣，在舞劇版本裡，楊雲濤安排兩人不帶有任何目的，在命運的安排下一見鍾情，楊雲濤表示，「一見鍾情是人人期盼的事情，但是太難遇見了，所以我讓這件事在舞台上發生，男女主角的雙人舞，是重頭戲。」

楊雲濤表示，他的編舞素材集結芭蕾舞、民俗舞和現代舞，「舞蹈動作內容非常豐富，我不自我設限，而是集結各家的風格，從人物的性格、情緒去編排動作，像是雙人舞，就呈現人鬼戀的飄逸和淒美。」

楊雲濤表示，劇場的魔力在於留白，「對於這樣一部大家都很熟悉的人鬼戀故事，我在結局還是留了一個奇妙的想像空間給觀眾，體會失去的瞬間，因而知道曾經擁有，學會珍惜。」

《倩女．幽魂》將於12月14、15日，在台灣戲曲中心大表演廳演出。

(中時 )