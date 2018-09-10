苗栗第3間！福星非營利幼兒園 減輕家長經濟負擔

福星非營利幼兒園10日透過揭牌，象徵友善生育環境與平價托育服務的拓展，將創造更多優質的幼兒學習環境。（何冠嫻攝）

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福星非營利幼兒園的小朋友為10日揭牌典禮活力唱跳，展現洋溢的生命力。（何冠嫻攝）
福星國小學生為非營利幼兒園揭牌典禮表演手語歌，增添溫馨熱鬧氛圍。（何冠嫻攝）

苗栗縣目前在竹南與後龍各有1間非營利幼兒園，而苗栗市也於福星國小設立，10日由苗栗縣長徐耀昌、財團法人幼兒教育基金會董事長陳漢強與福星國小校長巫明璋等人揭牌，拓展更多友善生育環境並提供平價的托育服務，創造優質的幼兒學習環境。

苗栗縣政府為推動公共化教保政策，委託財團法人幼兒教育基金會辦理福星非營利幼兒園，提供優質平價的托育服務並解決少子化危機，創造幼兒、家長、教保人員等多贏模式，讓台灣社會可以永續發展。徐耀昌盼藉各方資源，打造出讓幼兒開心、家長放心的安全、快樂學習園地。

巫明璋表示，福星非營利幼兒園除了有最新的設備，還能享有校園裡寬廣操場、遊樂園等活動空間，最重要的是可以延長托育時間。巫明璋強調，為配合行政院少子女化對策計畫，每位幼生最多月繳3500元，能減輕不少家長的經濟負擔。

此外，苗栗縣目前已在新南、福星和後龍等國小設有非營利幼兒園，徐耀昌表示，明年2月將開辦五穀非營利幼兒園，且預計108學年度的非營利幼兒園會增至6所，提供更多優質、平價的托育服務，並盼幼兒教育能多元發展，逐步實現「共好、共創、共榮」的教育願景。

(中時 )

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