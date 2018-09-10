貓咪會想念主人嗎？看這則點閱3千萬催淚影片就知

2018年09月10日 19:25 中時電子報 盧伯華

你的愛貓會思念主人嗎？最近一則在臉書上超級催淚的貓咪影片在社群網站上引爆熱烈回響，點閱已驟增至近3千萬。影片中一隻橘色貓咪對著手機上已過世一年多主人的影片凝視良久後，對著手機畫面撒嬌，最後抱著手機露出哀戚眼神。許多網友在影片下方留言直呼：太催人淚奔了！

這則由一位喜愛小動物的網友Engin Yilmaz貼上臉書的影片，目前已達到2980萬點閱數，即將突破3千萬。另外有43萬的臉書用戶表達他們觀看後的心情，還有86萬人分享了這則影片。

這則催人熱淚的影片顯示，一隻橘色貓咪一動也不不動地直盯著手機上的影片，時間長達35秒，接著橘貓用臉磨蹭手機畫面，躺到地上對著手機撒嬌，最後抱著手機，眼中充滿悲戚神色。影片全長只有1分11秒。

臉書上的影片說明指出，這隻橘貓的主人去世一年多，他的手機上還留著這位主人的影片，每次播放影片時，橘貓都會做出凝視、撒嬌的動作以及最後令人心碎的哀傷表情，令他非常感動。

Engin Yilmaz在臉書上與網友互動時討論到，有些人懷疑他們的貓是否會在他們去世時會覺得痛苦，現在發現貓只確實會有感覺，而且有相當明確的證據。

(中時電子報)