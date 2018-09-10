南投》草屯區縣議員參選人莊惠惠 善用現代科技宣傳

草屯、中寮區縣議員參選人莊惠惠妥善運用現代科技電子系統及網路行銷自己，通告競選總部成立，廣收宣傳效益。（楊樹煌翻攝）

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縣議員參選人莊惠惠運用現代科技電子系統手機LINE行銷自己，寄出廣告文宣。（楊樹煌翻攝）

隨著選舉日接近，各競選總部也陸續成立，由鎮代轉戰縣議員的莊惠惠，一向最會妥善運用電子系統、電子看板及網路，不但早已LINE出訊息，並在網路上秀出競選總部成立的時間地點，並以感性字語，溫馨喊話，邀請大家前往見證她的人生下一戰，頗具創意。

7年級生的莊惠惠，一向對政治充滿熱忱，自大學畢業後就投入政壇，擔任8年草屯鎮民代表迄今；彰師大研究所畢業後，目前又繼續在東海大學政治學系攻讀博士中。

從鎮代轉戰縣議員，莊惠惠也最會善用電子媒體系統及網路行銷自己，從母親節前夕，她就揹著LED廣告燈板，在市場及各大街小巷，發送玫瑰花給所有媽媽們，祝她們母親節快樂！讓收到玫瑰花的媽媽們既感動又備感溫馨；尤其她揹著新潮創意的LED跑馬燈板背包，更是受到矚目。

而今競選總部將成立，她也早在成立前2個禮拜，於各網路、群族、社團及手機的LINE傳出訊息，並以溫馨話語「好朋友，過去8年，因為有你相挺，一步一腳印，惠惠走得很實在…因有大家熱心相挺，惠惠才知道原來政府還有很多事，可以用心做得更好」

莊惠惠說，因為有大家作伴、相挺，惠惠希望進入縣議會「不只監督，更要幫助縣政府向前行！並要為鄉親發聲；竭誠邀請大家蒞臨見證，惠惠人生的下一戰；莊惠惠競選總部9月23日上午9-12時在草屯碧山路808號成立；由於網路的廣宣，讓年青族群廣為轉傳，其創意也成為最成功又廣為人知的電子文宣之效。

(中時 )

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