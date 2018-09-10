南投》草屯區縣議員參選人莊惠惠 善用現代科技宣傳

2018年09月10日 19:58 中時 楊樹煌

縣議員參選人莊惠惠運用現代科技電子系統手機LINE行銷自己，寄出廣告文宣。（楊樹煌翻攝）

隨著選舉日接近，各競選總部也陸續成立，由鎮代轉戰縣議員的莊惠惠，一向最會妥善運用電子系統、電子看板及網路，不但早已LINE出訊息，並在網路上秀出競選總部成立的時間地點，並以感性字語，溫馨喊話，邀請大家前往見證她的人生下一戰，頗具創意。

7年級生的莊惠惠，一向對政治充滿熱忱，自大學畢業後就投入政壇，擔任8年草屯鎮民代表迄今；彰師大研究所畢業後，目前又繼續在東海大學政治學系攻讀博士中。

從鎮代轉戰縣議員，莊惠惠也最會善用電子媒體系統及網路行銷自己，從母親節前夕，她就揹著LED廣告燈板，在市場及各大街小巷，發送玫瑰花給所有媽媽們，祝她們母親節快樂！讓收到玫瑰花的媽媽們既感動又備感溫馨；尤其她揹著新潮創意的LED跑馬燈板背包，更是受到矚目。

而今競選總部將成立，她也早在成立前2個禮拜，於各網路、群族、社團及手機的LINE傳出訊息，並以溫馨話語「好朋友，過去8年，因為有你相挺，一步一腳印，惠惠走得很實在…因有大家熱心相挺，惠惠才知道原來政府還有很多事，可以用心做得更好」

莊惠惠說，因為有大家作伴、相挺，惠惠希望進入縣議會「不只監督，更要幫助縣政府向前行！並要為鄉親發聲；竭誠邀請大家蒞臨見證，惠惠人生的下一戰；莊惠惠競選總部9月23日上午9-12時在草屯碧山路808號成立；由於網路的廣宣，讓年青族群廣為轉傳，其創意也成為最成功又廣為人知的電子文宣之效。

(中時 )