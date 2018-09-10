太陽能風能可以改變氣候 有助撒哈拉沙漠綠化

科學家估算，沙漠中建立太陽能和風能可以改變環境，當面積足夠巨大時，可原本乾燥的沙漠會變的較為多雨。(圖/shutterstock)

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中時電子報

這些年，多數國家致力投資風力渦輪機和太陽能發電場，目的是防止環境變化，然而根據新的研究，風機、太陽能在一定的巨大規模後，它們可能會導致附近的環境變化，所幸這個變化似乎是正向的，根據發表在《科學》上的一項研究，在撒哈拉沙漠建立風能和太陽能發電場，似乎增加了當地降雨量，使更多的植物生長。

大眾機械(popular mechanics)報導，世界各國政府和能源供應商對於風能和太陽能發電的投資愈來愈多，以降低化石燃料的用量，是氣候變異的環保考量。但是一組研究人員則是想知道，這些環保能源是否會對環境產生影響。畢竟能量是守衡的，用渦輪葉片填充天空，並用太陽能電池板覆蓋地面，會影響原有的風速，還有地面溫度。

為了測試這個想法，該團隊使用撒哈拉沙漠作為測試平台，因為它是大型可再生能源的主要安裝地點。在這項研究中，研究者透過現有規模，加上電腦模擬擴充，他們假設79太瓦(79兆瓦)的太陽能電池板和3太瓦(3兆瓦)的風力渦輪機，意思是：幾乎是把撒哈拉沙漠都給覆蓋滿了。

這項假設規模，比現在全世界風能、太陽能裝置容量要巨大的多，2017年全世界所有國家的太陽能總裝置量不足十分之一太瓦，因此這項研究不能反應現在的改變，但在遙遠的未來，也許有一天會達成。

他們發現，如果有足夠的太陽能板和風力渦輪機，那麼風力渦輪機攪動空氣，會使當地風速降低；而太陽能板則吸收更多陽光之餘，會造成地面溫度升高，兩項結果加總就是增加沙漠地區的降雨量。

根據模擬結果，有著大量風機與太陽能板的撒哈拉沙漠，降雨量會是現在的兩倍，從原本每年10英吋(25.4公分)的雨量，變成20英吋(50.8公分)，雖然看起來平均增幅很小，但研究人員認為，這是一個巨大的變化，也將帶來巨大的生態後果-沙漠會縮小，植披範圍可以擴大。

防範沙漠化也是氣候學家很關切的方向之一，或許多應用太陽能和風能，是這項環境工程的一味解方。

(中時電子報)

文章來源：How Solar Panels in the Sahara Could Make It Rain More

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