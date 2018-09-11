板橋長興老餅店 獨特白豆沙內餡

2018年09月11日 07:29 中時 王揚傑

長興餅舖的白豆沙餅大小適中，吃起來不會有負擔。（王揚傑攝）

新北市板橋區南門街經營超過百年的傳統餅舖「長興」，每到中秋節前夕必定大排長龍，爭相選購店裡的招牌白豆沙餅，這塊餅之所以如此受歡迎，除了它用白鳳豆製成的內餡，甜而不膩、入口及化，層層如紙的餅皮亦是一大特色，絕對是中秋佳節自用餽贈兩相宜的月餅。

除了白豆沙餅外，葷食的魯肉酥餅，同樣廣受歡迎。長興的月餅還有一項特色，就是比一般月餅略小，吃起來不會有負擔，不像港式月餅，若一個人吃，會讓人覺得分量太多又稍嫌油膩。此外，店裡的綠豆凸和烏豆沙蛋黃酥，也非常值得一試。

長興餅店目前已傳承至第4代，第4代黃炯誠不諱言說，傳統老店面臨的壓力是年輕族群對傳統食品的接受度，但他相信，堅持傳承、保證品質，就算只靠老顧客口耳相傳，老店仍有成長的空間。

黃炯誠表示，他在大學讀的是電子，當初也曾考慮過不接手家族事業，但見到父母、長輩們辛苦了大半輩子經營的餅舖，且這份事業是遠從「阿祖」傳承下來，最後還是決定接下棒子，延續這份責任。

黃炯誠說，爸爸和叔叔剛好都各有3個小孩，在他印象裡，每個小孩都是從小學2、3年級就開始從包餅、桿油皮、油酥學做餅，直到現在，大家都還是全心全力支持這份家族事業，包括他在內，都曾在外研習西點、糕餅製作，堂弟還特地到日本進修烘焙，每個家族成員除了想把這個老招牌顧好之外，更想將品質提升。

曾有不少人向黃炯誠建議開分店，但他都回應尚無打算。黃炯誠說，餅店之所以能歷經百餘年而不衰，堅持的就是純手工和只做自己能吃的，因為唯有親手去感受麵皮及內餡的軟硬度，才能做出傳統那種綿密的口感，為了保障品質，所以不打算開分店，況且現在宅配很方便，何必去增加成立新店面的成本。

單價：白豆沙餅1顆25元、魯肉酥餅1顆32元、綠豆凸1顆35元、烏豆沙蛋黃酥1顆45元

店址：新北市板橋區南門街58號

電話：（02）29685741

營業時間：周一上午10時到下午6時、周二～周六上午9時到晚上10時（中秋節後連休3天）

(中時 )