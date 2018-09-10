金門中秋博「狀元餅」起跑 狀元獨得6罈5公升主題酒

2018年09月10日 20:13 中時 李金生

縣府觀光處規畫全島5鄉鎮應景活動，邀請遊客和鄉親一起來擲骰子試手氣、拿大獎。（李金生攝）

縣府參議許寬代表陳福海縣長敲鑼，宣布一年一度的「博餅」活動起跑。（李金生攝）

5鄉鎮表演團體為「博餅」活動熱鬧開場。（李金生攝）

金門中秋博「狀元餅」起跑，小朋友也在媽媽陪伴下擲骰子試「手氣」。（李金生攝）

金門中秋博「狀元餅」將封街總決賽， 狀元可獨得6罈5公升裝主題酒。（李金生攝）

縣府觀光處規畫全島5鄉鎮應景活動，邀請遊客和鄉親一起來擲骰子試手氣、拿大獎。（李金生攝）

金門已有300多年歷史的中秋博狀元餅，今（10）日下午在縣定古蹟「清總兵署」開鑼起跑，縣府觀光處規畫全島5鄉鎮應景活動，邀請遊客和鄉親一起來擲骰子試手氣、拿大獎。

盛行於金門、廈門一帶的中秋博狀元餅，相傳是鄭成功的金門籍大將洪旭在中秋時節，為讓來自大陸內地的官兵排解思鄉之情，發明將科舉制度的秀才、舉人、進士融合其中，好吃又好玩的博餅遊戲。每年喧鬧多日的活動在2012年入選交通部觀光局「台灣觀光年曆」國際行銷活動，吸引不少中外遊客來到。

縣府觀光處今年持續規畫5鄉鎮賽、總決賽、迎賓體驗、觀光客博餅PK賽、後浦商圈博餅體驗、總兵署博餅小劇場、總兵署博餅闖關體驗，以及廣受年輕朋友歡迎的網路博餅單元，昨天下午在「清總兵署」由縣府參議許寬偕觀光業者代表開鑼起跑。

縣府表示，9月10至29日活動期間，自水頭碼頭或尚義機場入境的旅客，均可在入境管制廳內體驗博餅拿獎的樂趣。旅行團也可透過旅行社向金門縣旅行商業同業公會（082-373691）報名參加團體博餅pk賽活動。

這項也在2011年獲文化部登錄為無形文化資產的活動，將於9月23日在金城鎮中興路「封街」總決賽。其中，狀元將獨得6瓶5公升裝「金門中秋博狀元主題酒」，榜眼4瓶、探花2瓶、進士各1瓶。相關活動訊息，可上金門觀光旅遊網查詢。

(中時 )