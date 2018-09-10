台中地檢署檢察長張宏謀宣示反賄選決心

台中地檢署檢察長張宏謀（左三起）10日拜訪台中市長林佳龍，強調如地方支持者或樁腳有使用暴力、金錢及不正當行為影響選舉，「我們一定偵辦到底！」（盧金足攝）

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擔任林佳龍競選總部主委的立法院副院長蔡其昌（左）強調，對手使用「假民調真抹黑」，引起許多市民反彈，希望檢調扭正敗壞選風。（盧金足攝）

台中地檢署檢察長張宏謀10日拜會台中市長林佳龍，宣示反賄選決心。林佳龍會後受訪表示，對手以假民調真抹黑方式，傷害台灣民主，呼籲國民黨停止抹黑這種粗暴的選舉模式；擔任林佳龍競選總部主委的立法院副院長蔡其昌強調，對手使用「假民調真抹黑」，引起許多市民反彈，希望檢調盡速有所作為，扭正敗壞選風。

對此，國民黨台中市黨部表示，經費有限，只能針對重大單一事件進行簡要民調，市場行情可受公評，並無花費重金情事。

張宏謀今天與台中市警察局長楊源明、台中市調查處處長單培祥拜會林佳龍，宣導維護良好選舉風氣的重要性，蔡其昌也到場與會。

張宏謀表示，希望透過拜會活動宣誓反賄選決心，如地方支持者或樁腳有使用暴力、金錢及不正當行為影響選舉，一定偵辦到底。

林佳龍表示，台中是陽光城市，必須停止負面手法，無論是剪接式抹黑、網路上登廣告，還出現新的電話抹黑，這種電話民調抹黑做法粗暴地置入負面抹黑，傷害市民及參選人，須盡快遏止惡質選風，否則台灣的民主會受到長遠的傷害。

蔡其昌強調，民進黨一向支持乾淨選風，台中出現「假民調真抹黑」新型態抹黑手法，民調有其標準程序，問項以受訪者性別與年齡，及相關民調題目為主，「但對手使用的民調內容直接抹黑林市長！」選風會徹底敗壞。

「民進黨團將拜會檢察總長，希望檢調單位面對假民調真抹黑手法能有一致性的做！」蔡其昌說，很多網友提出五花八門的民調，建議競選總部也要比照辦理，競選總部呼籲支持者不能做這種不正當的事，盼檢調單位面對「假民調真抹黑」手法能有一致性做法，並盡速有所作為。

國民黨台中市黨部表示，該電話民調有署名，內容均為引述媒體報導且兩面俱陳，題目只問民眾知不知道更無價值判斷或引導，何來造謠、抹黑？強調是針對重大單一事件進行簡要民調，可受社會公評。

(中時 )

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