愛犬一家三口甜蜜守護 吳品叡選舉再累也不怕

2018年09月11日 07:31 中時 呂妍庭

柴犬「財財」原本是流浪狗，主動走進吳家後被收養，一養就是10多年。（呂妍庭攝）

「金進來」是吳家的寵兒，守在門口一動也不動，常常被誤會是「雕像」。（呂妍庭攝）

紅貴賓「旺旺」和柴犬「財財」雖然體形有差距，卻是一對恩愛夫妻。（呂妍庭攝）

嘉義縣朴子市長參選人吳品叡全家對愛犬一家三口疼愛有加。（呂妍庭攝）

已登記參選嘉義縣朴子市長的市民代表吳品叡，家中飼養毛孩一家三口「旺旺」、「財財」和「金進來」，因狗兒模樣可愛，親人又乖巧，深受全家人喜愛，隨投票日逼近，吳品叡天天與競選團隊外出拜票，不管多晚回家，一進門看到3隻愛犬睜大雙眼對她狂搖尾巴，笑說再多的壓力和疲累也消去一大半。

吳品叡從有記憶開始，家中就常有流浪狗找上門，常常飼養一段後，狗兒又不知去向，來來去去數不清到底養了多少狗，直到10多年前友人送了一隻紅貴賓，「旺旺」成了吳家第一隻長住客，沒多久流浪柴犬以不速之客之姿，「主動」住進吳家，兩隻狗各自守護吳家一角，看似彼此井水不犯河水，私下萌生愛苗卻連主人都沒查覺。

吳品叡家中經營補習班，吳媽媽說，8年前一天下午，有學童聽到財財在屋外不停吠叫，急著通知吳父去了解，起初吳父不以為意，沒多久孩童驚呼「財財生了」，大家才曉得財財懷孕生子！因當時只產下1隻小狗，急電獸醫來接生，等了幾個小時，終於確定財財懷的是獨生女。

紅貴賓和柴犬生下的混種犬「金進來」模樣相當可愛，守在門口一動也不動，常常被誤會是「雕像」，有趣的事，雖然旺財夫妻已10多歲，在狗輩算高齡，仍舊和女兒盡責看守補習班，尤其旺財一家對孩童們相當友善，絕不隨便吠叫，但一到假日，如有陌生人進出，3隻狗立刻狂吠不止，「上班、下班態度差很大」。

數月前財財一度癱躺在門口，任憑主人呼叫也不理，吳家人覺得古怪，急忙送醫檢查，才發現財財有中風跡象，經過治療慚慚恢復健康，突發狀況讓吳品叡一家從此對愛犬們的健康特別注意，就希望毛孩能陪伴全家人長長久久。

(中時 )