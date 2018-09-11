弘光不發胖月餅 不是人人吃得到

2018年09月11日 07:26 中時 陳淑娥

弘光科大「紅師父烘焙食品實習工廠」，獲全國大專院校第一座HACCP級烘焙食品實習工廠驗證。（陳淑娥攝）

弘光科大推出低升糖指數「異麥芽寡糖」製作綠豆椪，不用擔心吃了月餅會發胖。（陳淑娥攝）

弘光科大推出低升糖指數「異麥芽寡糖」製作綠豆椪，只有校內學生及教職員才有口福。（陳淑娥攝）

預發，台中美食》▲弘光科大運用火龍果特性，把整顆火龍果全部加工製成月餅。（陳淑娥攝）

弘光科大「紅師父烘焙食品實習工廠」，推出低升糖指數「異麥芽寡糖」製作綠豆椪與弘彩酥，不僅降低熱量又健康，每年中秋前夕，吸引不少教職員工搶先預訂，被稱為月餅界的校園私房美食！

「吃了不會發胖！」民生創新學院院長林麗雲表示，今年推出綠豆椪、弘彩酥兩款月餅，其中綠豆椪針改以「異麥芽寡糖」取代「砂糖」，調製成低糖餡料的「綠豆椪」，降低月餅熱量；弘彩酥則有兩種口味，一種是葡萄製作的葡萄酥，另一種是結合火龍果及鳳梨製作。

林麗雲指出，火龍果含有豐富的維生素、膳食纖維、鐵、鈣等營養成分，還能促進腸胃蠕動，果皮含有甜菜紅色，具有抗氧化的效果，因此，學校運用火龍果的特性，把整顆火龍果全部加工製成月餅，除內餡能吃到火龍果黑色子的口感外，且帶有淡淡果香，酥皮也不會太油。

弘光科大「紅師父烘焙食品實習工廠」獲全國大專院校第一座HACCP級烘焙食品實習工廠驗證，近來接獲不少教職員工詢問，「學校實習工廠製作的月餅何時開放訂購？」不過由於只開放給學校教職員訂購，一般民眾想吃還買不到，只能等人贈送才有口福了。

營運管理中心烘焙食品實習工廠廠長王俊勝說，HACCP級烘焙食品實習工廠設備包含純水與鍋爐系統、空調系統、人流物流緩衝區等，原料儲存、調配、攪拌、製作、烤焙、產品冷卻、包裝及檢驗，每個關卡都馬虎不得，「用作太空人食物的安全衛生模式把關製作的月併，衛生安全一級棒」。

「紅師父」資訊：

住址：台中市沙鹿區台灣大道6段1018號

電話：04-26318652

營業時間：早上9：00至下午4：00（周一至周五，即日起至9月21日止）

售價：綠豆椪每盒420元（8個）；弘彩酥每盒320元（8個）

備註：僅供學校學生及教職員購買

(中時 )