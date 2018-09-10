「只是腳麻在伸展我的腳」藤井實彥澄清未踢慰安婦像

「只是腳麻在伸展我的腳」藤井實彥澄清未踢慰安婦像。圖為謝龍介公布，日本抗議團體代表藤井實彥遭監視器拍下用腳狠踢慰安婦銅像。(圖/翻攝自謝龍介臉書)

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中時電子報
藤井實彥友人藤木先生先前臉書PO文也替藤井實彥感到委屈，稱藤井正在做伸展動作，懷疑照片被加工過。（圖/翻攝自Shun Ferguson Fujiki 臉書）

日本民間團體「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥7日前往國民黨台南市黨部遞送公開質問書，其中卻因為一個「作勢用腳踹」設在黨部外的慰安婦銅像的動作，引爆網友們在社交媒體議論。藤井晚間透過友人Shun Ferguson Fujiki臉書發表聲明文，提出五點聲明，澄清自己沒有踢慰安婦像，說那張被擷取的照片，「是腳麻，因此多次伸展了我的腳」。

針對日本「慰安婦之真相國民運動組織」等團體代表藤井實彥腳踹銅像一事，「台南市慰安婦人權平等促進協會」和台南市議員謝龍介等數名國民黨籍議員，扛了一尊慰安婦銅像，前往台北的日本台灣交流協會抗議，要求道歉。

事情引爆風波後，藤井晚間透過友人Shun Ferguson Fujiki臉書發表聲明文，提出五點聲明，其中一點稱自己被國民黨擷取的照片，「是腳麻，因此多次伸展了我的腳」，澄清自己沒有踢慰安婦像，只是提出強烈抗議。

藤井澄清文中的第五點表示，「我從日本一路直奔台南，到達時因為長時間維持同樣的姿勢而有些氣血不順，腳麻痺，因此多次伸展了我的腳，從中被截取出一張照片。」他並且認為是遭到惡意捏造，提出堅決而強烈的抗議。

「慰安婦的真實國民運動組織」理事藤井實彥友人藤木先生先前臉書PO文也替藤井實彥感到委屈，稱藤井正在做伸展動作，他跟藤井相識多年，知道他的髖關節一直不好，這是他常會做的動作，指出照片中的藤井正用手扶著自己的腳，沒有踢腿而是正在伸展，只是想讓腳舒服一點。

「只是腳麻在做伸展運動」之澄清一出，馬上被轉發至批踢踢，許多網友看了不以為然，反諷「原來日本人是擺pose拍照啊」、「血液循環那麼不好哦」、「原來是循X寧派來打廣告的」、「就這麼剛好在銅像前腳麻」、「睜眼說瞎話 綠粉最愛這一味」、「覺吱：是銅像自願被踹的啦」。

(中時電子報)

藤井晚間透過友人Shun Ferguson Fujiki臉書發表聲明文，提出五點聲明，澄清自己沒有踢慰安婦像。（圖/翻攝自Shun Ferguson Fujiki 臉書）

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