男子注射麻醉劑助性快感 催女友「再來一次」卻GG了

2018年09月10日 20:14 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

追求男歡女愛的亢奮，可能也會要了命。一名年輕男子在女友嘿咻時，配合施打麻醉劑以追求性快感，不料，在使用麻醉劑過程中，疑因劑量過多，男子疑因興奮過度休克身亡。

據上海《看看新聞》報導，令人震驚的事這種號稱可以「助性」的來路不明麻醉劑，通常須由醫院醫生嚴格限制使用的麻醉劑，死者去輕易就在網路買得到，說明麻醉劑管控存在漏洞，有關單位應該重視。

據報導，肖姓女子是四川到上海工作，通過在網路認識同齡的死者男子江某，多次在微信中聯繫。案發當晚，2人相約來到肖某租住的房間內，江希望肖女某能幫助其提高性快感，肖女於是為他打了「助性」麻醉劑。而在事發前，肖女曾經擔心發生意外，但死者不以為然。

事發過程中，肖某第一次使用麻醉劑後，兩人巫山雲雨激戰滾床單，但是江男仍不滿足，要求「再來一次」，肖女即提醒再次使用可能會有安全風險，江知道後卻表示不要緊、仍然要求繼續使用。

大約又過了10分鐘，江某一直沒醒來，呼吸和心跳越來越弱。肖女感覺不不對勁，就幫他做人工呼吸，想盡各種辦法想叫醒江某，均無效果。肖女隨即撥打了報警電話和112救護（台灣為119），醫務人員到達現場後發現江某已經死亡。

醫院裡的管制麻醉劑，網路就能買到，大陸警方要查清楚。（圖取自上海《看看新聞》）

警方調查發現：在此過程中，犯罪嫌疑人對被害人共使用二次麻醉劑，讓死者獲得性快感。在第二次使用麻醉劑的過程當中，江男逐漸失去呼吸，最後導致其死亡。肖女應訊時說：當晚看江男的身體狀態不太好，曾詢問他臉色看來不好，而江說他平時就是這樣的。

肖女表示，麻醉劑都是在網上購買的，而他本人沒有經過正規醫療的使用的培訓，也沒有醫師資質。她曾在網上自學過一些急救知識，查詢過藥劑用量的度數是否會對人體有危害，對於江某的死亡心存愧疚。肖某因涉嫌過失致人死亡，被檢察機關提起訴訟。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)