林柏宏7天只換一條內褲？！在北歐「突破人生最大尺度」

2018年09月10日 20:30 中時 徐桐炘

林柏宏笑言原本以為是「舒服的行程」，卻面臨連續7天考驗意志力的過程。（周子娛樂提供）

林柏宏近日休息2個月卻沒因此閒下來，選擇背著16公斤行囊前往北歐健行110公里，但辛苦程度完全超過他的想像，「去了之後才發現還是需要爬陡坡和涉水，有時必須用拐杖小心爬行，溯溪也很容易摔倒。」尤其天氣陰晴不定，突然暴雨時得趕快穿上雨衣，「很像在颱風中前進，這時候常思考自己為何在這裡！」

坦言前2天超想放棄，林柏宏笑說：「我原本以為是沿途可以看風景、拍照寫日記，結果完全不是這麼一回事！」嚮導用競走速度調配每日行程和路線進度，從15公里到21公里不定，每天走到休息處還得搭帳篷、煮晚餐和收拾行囊，讓他這位健行初學者嚇壞，「幻想可以躺在草地上看星星，根本沒有時間！」

最令林柏宏難以習慣的是惡劣的衛生條件，自稱突破「人生最大尺度」：「只能在野外大小便。」不過他轉念一想，認為難得和土地如此親近，也可灌溉土壤作為「回饋」。另外難適應的是流汗卻無法換乾淨衣服，一件上衣穿到底，另套則在背包裡備用，只有被大雨淋濕時才會替換，他害羞說：「內褲只換了一次，對我來說非常不可思議。」

「雖然平常有在運動，但負重健行完全不同，很多團員都想搭直昇機回家！」不過林柏宏沒考慮過此方案，「因為實在太貴了！」堅持完成全程。有趣的是，同行者還有曲家瑞，林柏宏表示此次才認識對方，感謝曲家瑞為旅程帶來歡笑，「我們會幫她拿重物，有煩惱時則會和她分享，互相鼓勵撐完7天，是非常好的陪伴。」他接下來將在臉書專頁分享更多健行日誌和照片。

(中時 )