澄清未踹慰安婦銅像 藤井實彥發聲明抗議國民黨捏造圖像

日本「慰安婦之真相國民運動組織」幹事藤井實彥（左）6日拜訪國民黨台南市黨部主委謝龍介。（國民黨台南市黨部提供）

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日本「慰安婦之真相國民運動組織」幹事藤井實彥10日晚間透過朋友的臉書發表5點聲明，澄清沒有踹慰安婦銅像，懷疑國民黨加工自己的照片，捏造圖像，利用作為選戰道具。

藤井實彥來台踢館，腳踹慰安婦照片引發台灣群情激憤，他8日已回日本，臉書與社群軟體都遭台灣民眾肉搜，陸續關閉部分功能，10日晚間他在日本發出聲明，澄清沒有踢慰安婦銅像，質疑國民黨故意加工，讓截圖看來好像踢了銅像。

藤井實彥認為國民黨此舉是為了對民進黨進行攻擊，將事件變為外交問題，把照片作為選戰道具利用。

他在聲明中仍強調，慰安婦銅像旁的碑文，寫著亞洲20萬至40萬婦女被強迫成為性奴隸一事，經過日本團體長年調查，確信數字毫無根據。國民黨台南市黨部主委謝龍介沒有辦法回答，為了轉移焦點而捏造影像。

藤井實彥表明是與台灣友好的日本人，自稱今年2月花蓮震災時，曾送來捐款。他認為台灣有許多令人尊敬的人，期望台日友誼永存。因此不希望台日友好毀棄在這種沒有根據的碑文上，所以反對設立慰安婦像，並自費訪問台灣。

藤井實彥表示，到達台南時，因為長時間維持同樣的姿勢而有些氣血不順，腳麻痺，多次伸展腳部，從中被截取出一張照片。對這種惡質手法的假新聞，提出堅決強烈的抗議。

(中時 )

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