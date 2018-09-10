新光三越秋季購物節 skm pay周周抽iPhone X

西班牙快時尚彩妝3INA首度進台／圖／新光三越提供

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隨著秋涼到來，新光三越秋季購物節順勢登場，不僅秋冬服飾首波8折起，來自全球各地、超過140個最新最潮的趨勢時尚品牌也將於全台各分店陸續登場！新光三越執行副總吳昕陽強調，新光三越前8月業績年增逾5%，9月旺季啟動更厲害！

新光三越指出，從彩妝、服飾到美食，包羅萬象的流行新品將在今秋帶給消費者時尚最前端的流行資訊和購物體驗。而採購秋冬新品、潮流夯品最聰明的消費則是使用「skm pay」，三合一功能的百貨首支行動支付「skm pay」持續推出會員獨享好康，10月7日周年慶前以skm pay單筆消費滿888元即有機會參加「週週抽iPhone X」（64G）抽獎機會，每週抽出3名幸運得獎者，各店再加碼skm pay週週滿額好禮贈；另台新銀行新光三越聯名卡卡友綁定skm pay年底前每月20日更可獨享最高200元刷卡金回饋。

新光三越全台各分店秋季共引進超過140家新進櫃、27家獨家櫃點，包括信義A4引進日本貴婦最愛的頂級保養品牌「POLA」、西班牙皇室御用童裝品牌「NANOS」亞洲首店進駐A8、西班牙快時尚彩妝，社群網路好評推薦、首度在台落地的「3INA」進駐A8、全台首發的日本人氣珠寶品牌「AHKAH」進駐A8、由日本人氣女星渡邊直美監製，給所有喜愛時尚女孩的「PUNYUS」A11快閃店，擁有潮流達人最愛的美國職棒大聯盟棒球帽59FIFTY的運動潮流品牌「NEW ERA」進駐A11、台中中港店與台南新天地。

來自英倫的街頭潮牌，常為國際巨星話題私服的「BOY LONDON」則前進台中中港店、德國第一兒童戶外野營專門品牌，擁有美學設計和精湛工藝的「JAKO-O」也首度進駐台中中港店、美國第一大廠，全世界最大梳具品牌首度於亞洲展店的「Olivia Garden」進駐台中店。

此外，新光三越持續擴大美食版圖，全台分店新登場美食包括香港第一家老字號茶餐廳「檀島茶餐廳」進軍西區南西店一館、首度進軍百貨，政商名流用餐或宴客首選的頂級涮涮鍋「橘色涮涮屋」進駐A9、連續3年榮獲世界冠軍日本超人氣甜點─半熟起司蛋糕的「由布院Milch」進駐站前店等，而韓國米其林一星的三元花園韓式餐廳首度於百貨推出的全新副牌「饌美」則將於台北南西店三館B1美食街開幕。

(工商 )

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