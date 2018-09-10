前國策顧問詐貸18億落跑 優力董座判刑4年2月

2018年09月10日 22:03 中時 許哲瑗

台灣優力公司董事長謝勝峰和財務協理郭應志，2010年在前國策顧問、和桐集團創辦人陳武雄指示下，利用虛偽增資手法詐貸18億元，仍在2013年爆發財務危機，新北地檢署展開調查後，將多人起訴，新北地院今（10日）依違反詐欺取財罪，將謝勝峰判刑4年2月，郭應志則判刑4年。

此外，同意配合虛偽增資的博輝光電負責人陳泰榮被判刑2年4月，翔揚公司負責人周勝利判刑2年；和桐化學董事長總經理劉健成、董事長楊猷傑2人，因違反申報及公告不實罪，分別被判刑1年10月、3年2月。

判決指出，陳武雄、謝勝峰、沈慶德及郭應志等人，為了讓台灣優力公司能符合銀行團所要求應完成增資的貸款動撥條件4億元，先後向多位金主籌募4億5萬元，並在陳武雄的指示下，尋找願意配合虛設增資的林泰榮和周勝利，以博輝光電和翔揚公司名義，分別虛偽增資台灣優力公司2億、2億5千萬元，製造不實交易記錄，使貸款案順利通過。

完成虛偽增資、驗資，並掩飾行為後，2011年2月、3月期間，由謝勝峰和郭應志提供台灣優力公司獲經濟部核准增資登記文件、未違反財務資料承諾說明書，並由陳武雄和謝勝峰出示相關文件給銀行審閱，順利向銀行詐貸18億元。

儘管台灣優力公司成功詐得貸款，仍在2013年2月爆發財務危機，新北地檢署指揮台北市調處展開偵查後，將陳武雄等人起訴，但優力案尚在審理過程中，陳武雄因捲入10年多前鑫光電內線交易案，被判以2年6月徒刑、併科罰金200萬元，之後卻畏罪潛逃，台北地檢署2016年1月已發布通緝，時效至2034年4月9日止。

(中時 )