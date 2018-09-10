《粽邪》影廳出現「空靈歌聲」！孫可芳雙手合十求饒

2018年09月10日 20:49 中時 徐桐炘

本土恐怖片《粽邪》衝出全台票房近4000萬元的好成績，主演夏于喬、鄒承恩、劉國劭、孫可芳、李亞臻上週末南下台中、高雄舉答謝觀眾，忠實影迷一路相隨陪搭高鐵讓演員好感動，不少觀眾在看見李亞臻都驚呼本人與電影樣貌落差之大，李亞臻則應現場要求獻唱片中角色的創作曲〈替〉，空靈的歌聲嚇得一旁的孫可芳馬上入戲，雙手合十求饒說：「對不起我不敢再欺負妳了！」

該片拍攝時經歷重重磨難，監製鄒介中直言：「這些年來拍過最辛苦的電影就是《粽邪》！」先是因題材特殊，尋找電影場景時常碰壁，尤其適逢農曆新年前，許多居民害怕觸霉頭而婉拒劇組，租借好拍攝「送肉粽」儀式的場景，也因對方怕招來厄運而臨時反悔，差點開天窗之際才獲得彰化線西鄉寓埔村村長、發展協會理事長伸出援手。

新娘上吊戲則遇到超級寒流來襲，所有人將衣服「穿好穿滿」，甚至穿雨衣取暖，劇組準備200個暖暖包都不夠用，加上劇情需要徹夜灑水更是異常寒冷，但工作人員還是上下一心完成該場戲，另外，片中高潮是是法師與女鬼的大鬥法，夏于喬、鄒承恩、陳博正和劉國劭為這場又摔又跌，甚至被拖行數，令曾拍動作片《痞子英雄》的男主角鄒承恩都哭笑不得的說：「我們不是拍鬼片嗎？」該片全台熱映中。

(中時 )