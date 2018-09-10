新光三越改裝迎周年慶 吳昕陽讚南西店美食全壘打

2018年09月10日 21:30 中時 郭家崴

「橘色涮涮屋」首進百貨，即日起在新光三越台北信義新天地A9開放訂位、16日開幕；由日本建築師丹下憲孝與有靚設計聯手打造時髦優雅店裝。（新光三越提供）

「橘色涮涮屋」首進百貨，即日起在新光三越台北信義新天地A9開放訂位、16日開幕；由日本建築師丹下憲孝與有靚設計聯手打造時髦優雅店裝。（新光三越提供）

「祥富水產沙茶火鍋超市」以超市方式經營、漁港海鮮直送，訴求高CP值，湯底30元就有，25日在新光三越台北南西店開北部首店。（新光三越提供）

新光三越迎周年慶，全台各分店進行改裝，10月4日領軍周年慶的台北南西店是庶民流行發訊地，花了近1年策畫、提案近10次，今年共改裝12個樓面，擴及6000坪、300個品牌，三館B1美食街25日有牛肉丼飯69元起的「松屋」，網友驚訝價位比日本便宜，與三元花園韓式餐廳副品牌「饌美」、Miacucina手工米食新品牌「米堂」等獨家美食進駐，新光三越執行副總吳昕陽大讚「每家都是全壘打」，看好開幕排隊人潮會爆滿。

台北南西店改裝至今，已重新開張的一館B1、3F、8F和三館5F至今業績成長35％成效卓著；看好在20家小吃和8家餐廳全新引進或改裝重新開幕後，餐飲營收占比可從14％增為近20％。

另，在月底也會廣納館外20多家餐廳加入美食訂候位系統，吳昕陽認為美食從「好好吃」到「好好地吃」，已是享受生活的一環，不只讓商圈「更有趣」，加上誠品生活南西將帶來文青新客群，「商圈會愈做愈大」。

今年全台斥資超過10億元改裝，亮點不斷的台北信義新天地，位在百貨重鎮，往往以首度落地獨家店創造話題，未來A9會走向更trendy新潮，是帶動潮流快閃的A11升級版，吳昕陽認為這次台北南西店和台北信義新天地改裝成果讓他「非常興奮」，新光三越在信義和中山商圈引領百貨的「未來」。

信義新天地改裝8個樓層，1至8月業績仍有雙位數成長，本月A8 6、7F家用、家電和A9 6、7F餐廳都是焦點。A9改裝後共有20家餐廳、業績占比近3成，包括全新引進的頂級精緻鍋物「橘色涮涮屋」、初魚料亭、老鼎旺川味鍋物等，有2╱3發揮台灣在地美食特色並結合餐酒，更豐富深夜食堂的選擇性。

此外，高雄左營店「彩虹市集」5月改裝至今，每月業績成長近70％，受惠於商務旅客和返鄉人潮，周五和周日來客最多；雖近年陸客和墾丁遊客都驟減，1至8月整體業績仍成長8％，在高雄12家百貨和購物中心平均成長1％和北高雄平均成長5％都高。

另，去年底接手經營的高雄草衙道購物中心今年底至明年第1季會新引進5、60個品牌，其中有超過20家美妝，百貨零售占比可望從近50％達到過半，其他娛樂和餐飲都占20％以上；娛樂部分，10月會有獨家的VR體驗空間，占地近900坪。改裝後預估年營收可從近30億元提升至破30億元。

(中時 )