格雷先生瞥見螢幕情人笑呵呵 BOSS秀場陣陣暖風吹

《格雷的50道陰影》中飾演霸道總裁的傑米道南（左）和首席品牌執行官Ingo Wilts於秀後開心合影。（BOSS提供）

友善列印
中時
傑米道南身為新任BOSS男香代言人，與廣告片中的螢幕情侶名模Birgit Kos，於大秀後台開心互動，表情十分逗趣。（讀者提供）
《瘋狂亞洲富豪》男主角亨利高汀（左）與妻子台義混血女模Liv Lo合體，甜蜜共賞BOSS男女合併後的首次大秀。（BOSS提供）
BOSS 2019春夏系列以「加州微風」為主題，以淺粉、淺藍等輕柔色調，在品牌代表性的俐落剪裁輔助下，呈現取自太平洋海濱都市的寫意風格。。（BOSS提供）

近日陰雨不斷的紐約，在德國時尚品牌BOSS的2019春夏秀場中，找回一片春光明媚。向來給人拘謹正裝印象的BOSS，這次首度結合男女裝系列，於紐約時裝周中發表，在首席品牌官Ingo Wilts的帶領下，獻上以「加州微風」為主題的全新系列。而這陣太平洋暖風，也讓與會的眾明星們放下矜持偶像包袱，展現起輕鬆的一面。

電影《格雷的50道陰影》中飾演霸道總裁的傑米道南（Jamie Dornan），這次不搭達珂塔強生，反找來BOSS香水廣告中扮演螢幕情侶的名模Birgit Kos組隊，看兩人私下拍照時表情多多的開心互動，也讓旁人好心情指數飆高。同場的《瘋狂亞洲富豪》男主角亨利高汀（Henry Golding）也甩下劇中女友，端出正宮妻子台義混血女模Liv Lo合體，更被鏡頭捕捉到不少甜蜜時刻。

純白的秀場中，聚光燈打亮的伸展台上，模特們換上淺粉、淺藍等輕柔色調，在品牌代表性的俐落剪裁輔助下，呈現取自太平洋海濱都市的寫意風格。除了本就是品牌強項的修身正裝、襯衫版型外，延續前季的運動靈感，飄逸的尼龍外套與裙襬不對襯的輕盈洋裝，搭配平底綁帶涼鞋，亦凸顯出怡然自得的西岸態度。

(中時 )

《粽邪》影廳出現「空靈歌聲」！… 江俊翰染毒 「淵美CP」江祖平心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。