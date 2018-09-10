格雷先生瞥見螢幕情人笑呵呵 BOSS秀場陣陣暖風吹

2018年09月10日 21:11 中時 陳張眾

傑米道南身為新任BOSS男香代言人，與廣告片中的螢幕情侶名模Birgit Kos，於大秀後台開心互動，表情十分逗趣。（讀者提供）

《瘋狂亞洲富豪》男主角亨利高汀（左）與妻子台義混血女模Liv Lo合體，甜蜜共賞BOSS男女合併後的首次大秀。（BOSS提供）

BOSS 2019春夏系列以「加州微風」為主題，以淺粉、淺藍等輕柔色調，在品牌代表性的俐落剪裁輔助下，呈現取自太平洋海濱都市的寫意風格。。（BOSS提供）

近日陰雨不斷的紐約，在德國時尚品牌BOSS的2019春夏秀場中，找回一片春光明媚。向來給人拘謹正裝印象的BOSS，這次首度結合男女裝系列，於紐約時裝周中發表，在首席品牌官Ingo Wilts的帶領下，獻上以「加州微風」為主題的全新系列。而這陣太平洋暖風，也讓與會的眾明星們放下矜持偶像包袱，展現起輕鬆的一面。

電影《格雷的50道陰影》中飾演霸道總裁的傑米道南（Jamie Dornan），這次不搭達珂塔強生，反找來BOSS香水廣告中扮演螢幕情侶的名模Birgit Kos組隊，看兩人私下拍照時表情多多的開心互動，也讓旁人好心情指數飆高。同場的《瘋狂亞洲富豪》男主角亨利高汀（Henry Golding）也甩下劇中女友，端出正宮妻子台義混血女模Liv Lo合體，更被鏡頭捕捉到不少甜蜜時刻。

純白的秀場中，聚光燈打亮的伸展台上，模特們換上淺粉、淺藍等輕柔色調，在品牌代表性的俐落剪裁輔助下，呈現取自太平洋海濱都市的寫意風格。除了本就是品牌強項的修身正裝、襯衫版型外，延續前季的運動靈感，飄逸的尼龍外套與裙襬不對襯的輕盈洋裝，搭配平底綁帶涼鞋，亦凸顯出怡然自得的西岸態度。

(中時 )